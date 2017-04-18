Россиянам разрешили получить заграничный паспорт за полцены

Жители России теперь могут получить паспорта со скидкой — соответствующая опция активирована на портале госуслуг. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минкомсвязи.

Минкомсвязи совместно с МВД реализовали возможность сократить размер госпошлины на 30% при условии подачи заявления и оплаты пошлины через портал госуслуг. Такая возможность появилась для услуг выдачи загранпаспортов старого и нового поколения, а также паспортов граждан РФ.

Согласно прогнозам, это будет стимулировать россиян использовать электронные услуги, и к 2018 году число граждан, получающих госуслуги в электронном виде, достигнет 70%.