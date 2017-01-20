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20 января в 13:44
Россиянам уже в 2017 году разрешат ездить в ЮАР без виз
Россиянам уже в 2017 году разрешат ездить в ЮАР без виз

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Россияне смогут находиться на территории ЮАР не более 90 дней за одну поездку.

20 января в 12:39
Мать сварила своего 1,5-годовалого ребенка, оставив его в ванной
Мать сварила своего 1,5-годовалого ребенка, оставив его в ванной

Мать решив искупать своего ребенка, налила воды и оставила ребенка одного без присмотра в ванной. Малыш получил сильнейшие термические ожоги и не выжил.

20 января в 12:17
В Челнах автомобиль на разделительной полосе покалечил женщину
В Челнах автомобиль на разделительной полосе покалечил женщину

Водитель «Лады» 14-й модели не справился с управлением и наехал на снежный вал, после чего машину отбросило на 33-летнюю женщину, которая получила переломы позвоночника, плеча и костей таза.

20 января в 11:49
В РТ задержали вербовщиков экстремистской организации «Таблиги Джамаат»
В РТ задержали вербовщиков экстремистской организации «Таблиги Джамаат»

Задержание подозреваемых прошло накануне при участии УФСБ России по Москве и Московской области совместно с УФСБ России по РТ и ЦПЭ ГУВД по Москве.
20 января в 11:33
В Челнах подросток украл из магазина ящик с пожертвованиями
В Челнах подросток украл из магазина ящик с пожертвованиями

Молодой человек вынес ящик с 4000 рублей из продуктового магазина в 40-м комплексе около 21:00. Очевидцы вызвали полицию и подробно описали злоумышленника.

 
20 января в 11:33
Пассажиры автобуса Елабуга – Челны недовольны новым маршрутом
Пассажиры автобуса Елабуга – Челны недовольны новым маршрутом

С этого года автобусы маршрута № 114 будут доезжать только до автостанции Набережных Челнов.

20 января в 09:53
Полицейские накрыли наркопритон в Челнах
Полицейские накрыли наркопритон в Челнах

Наркоманы за нахождение на съемной квартире расплачивались “бартером” - наркотическими средствами разного происхождения.

20 января в 08:39
Сотрудники минэкологии Татарстана подозреваются в получении взятки
Сотрудники минэкологии Татарстана подозреваются в получении взятки

Согласно материалам дела, они “закрыли” глаза на незаконную вырубку елей в Елабуге.

20 января в 08:04
Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев празднует юбилей
Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев празднует юбилей

С апреля 2010 года Минтимер Шарипович является Государственным советником Татарстана.

19 января в 16:40
Пятница - самый аварийный день в Челнах
Пятница - самый аварийный день в Челнах

На этот день приходится 17% всех ДТП. В 2016 году в пятницу было зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий.


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Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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20 января 2017г. 18:56

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в 13:44
Рубрика: Вечерка On-Line

Россиянам уже в 2017 году разрешат ездить в ЮАР без виз

Россиянам уже в 2017 году разрешат ездить в ЮАР без виз

Россия и Южно-Африканская Республика (ЮАР) введут безвизовый режим для владельцев загранпаспортов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте правительства.

Предусмотрено, что россияне смогут находиться на территории ЮАР не более 90 дней за одну поездку. «Реализация протокола будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества и туризма», — отмечается в документе.

Сейчас для посещения ЮАР гражданам необходимо получать визу через консульский отдел посольства страны в Москве. Стоимость оформления документов составляет две тысячи рублей.

Также сообщается, что к лету 2017 года россияне смогут посещать Армению по внутренним паспортам. 

В октябре 2016 года визы для российских граждан отменила Боливия, в сентябре подобный договор был подписан с Вануату

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