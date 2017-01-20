Россиянам уже в 2017 году разрешат ездить в ЮАР без виз

Россия и Южно-Африканская Республика (ЮАР) введут безвизовый режим для владельцев загранпаспортов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте правительства.

Предусмотрено, что россияне смогут находиться на территории ЮАР не более 90 дней за одну поездку. «Реализация протокола будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества и туризма», — отмечается в документе.

Сейчас для посещения ЮАР гражданам необходимо получать визу через консульский отдел посольства страны в Москве. Стоимость оформления документов составляет две тысячи рублей.

Также сообщается, что к лету 2017 года россияне смогут посещать Армению по внутренним паспортам.

В октябре 2016 года визы для российских граждан отменила Боливия, в сентябре подобный договор был подписан с Вануату