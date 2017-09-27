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27 сентября в 14:04
ПАЗ провел собственное расследование ЧП с автобусом, который следовал из Казани в Челны
ПАЗ провел собственное расследование ЧП с автобусом, который следовал из Казани в Челны

Пассажирский автобус загорелся на ходу на трассе М7 в Мамадышском районе. На момент возгорания в салоне находилось 15 человек.

27 сентября в 13:47
Жителю Татарстана пришел штраф за тень от машины
Жителю Татарстана пришел штраф за тень от машины

Пользователи соцсети, где автолюбитель выложил “письмо” счастья”, предлагают ему прислать в ГИБДД тень от денежных купюр.

27 сентября в 13:25
Во время ЧМ-2018 по футболу завод КАМАЗ ждет туристов на экскурсию
Во время ЧМ-2018 по футболу завод КАМАЗ ждет туристов на экскурсию

Экскурсионно-развлекательная программа для болельщиков будет стоить от 2,5 до 9 тыс. рублей.

27 сентября в 12:56
В Нижнекамском районе в вылетевшем в кювет авто погиб непристегнутый водитель
В Нижнекамском районе в вылетевшем в кювет авто погиб непристегнутый водитель

39-летний водитель «Лады» 9-й модели превысил скорость и опрокинулся в кювет.

27 сентября в 12:32
В Челнах выберут лучших тещу и свекровь
В Челнах выберут лучших тещу и свекровь

Победителей конкурса наградят билетом на концерт российского певца Стаса Михайлова.

27 сентября в 11:25
ДУМ РТ проверит мечети республики на соответствие законам России
ДУМ РТ проверит мечети республики на соответствие законам России

Особое внимание будут уделено кадровому составу (образованию имамов, квалификации мугаллимов), а также религиозной литературе.

27 сентября в 10:13
Россияне боятся роста цен и войны
Россияне боятся роста цен и войны

Семейных конфликтов и проблем жители страны традиционно опасаются меньше всего.

27 сентября в 10:00
В Челнах открылась новая типография мирового уровня
В Челнах открылась новая типография мирового уровня

Торжественное открытие полиграфической компании Stampa состоялось на прошлой неделе.

27 сентября в 08:38
Чиновник из Зеленодольска сам у себя арендовал «Lexus»
Чиновник из Зеленодольска сам у себя арендовал «Lexus»

Следственное управление СКР по РТ сообщило о новом эпизоде в незаконной деятельности руководителя Департамента ЖКХ Олега Анисимова.
27 сентября в 08:13
В Челнах построят пятиэтажный торговый центр
В Челнах построят пятиэтажный торговый центр

Необычный дизайн здания был представлен архитектором в мэрии города.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 38 от 27 сентября, 2017г.
28 сентября 2017г. 06:40

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в 10:13
Рубрика: Вечерка On-Line

Россияне боятся роста цен и войны

Россияне боятся роста цен и войны

Рост цен и международные конфликты остаются главными страхами россиян, хотя уровень обеспокоенности этими проблемами к концу лета снизился до показателей начала года, меньше всего граждане страны опасаются проблем в семье, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами остаются главными факторами, вызывающими беспокойство", — отмечено в материалах исследования.

Страх перед проблемами со здоровьем и трудностями с получением медпомощи занимает третье место — в августе он оказался на отметке 6 пунктов. Меньше стала волновать россиян возможность снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат. Чуть больше, чем в начале года, россияне сейчас боятся потерять работу. Семейных конфликтов и проблем россияне традиционно опасаются меньше всего.

"Лето прошло спокойно. Россияне видят сезонное снижение цен, международные конфликты полыхают где-то далеко, безработица так и не стала заметным фактором общественной жизни. Все это создает обстановку спада напряжения и некоторой самоуспокоенности. Тут важно не увлечься и сохранить тот на удивление взвешенный подход, который наше общество выработало в годы кризиса", — отметил ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб, комментируя результаты опроса.

ВЦИОМ провел опрос 24-29 августа 2017 года среди 1,6 тысячи респондентов в 130 населенных пунктах 46 регионов России, пишет РИА Новости.

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