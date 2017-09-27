Россияне боятся роста цен и войны

Рост цен и международные конфликты остаются главными страхами россиян, хотя уровень обеспокоенности этими проблемами к концу лета снизился до показателей начала года, меньше всего граждане страны опасаются проблем в семье, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами остаются главными факторами, вызывающими беспокойство", — отмечено в материалах исследования.

Страх перед проблемами со здоровьем и трудностями с получением медпомощи занимает третье место — в августе он оказался на отметке 6 пунктов. Меньше стала волновать россиян возможность снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат. Чуть больше, чем в начале года, россияне сейчас боятся потерять работу. Семейных конфликтов и проблем россияне традиционно опасаются меньше всего.

"Лето прошло спокойно. Россияне видят сезонное снижение цен, международные конфликты полыхают где-то далеко, безработица так и не стала заметным фактором общественной жизни. Все это создает обстановку спада напряжения и некоторой самоуспокоенности. Тут важно не увлечься и сохранить тот на удивление взвешенный подход, который наше общество выработало в годы кризиса", — отметил ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб, комментируя результаты опроса.

ВЦИОМ провел опрос 24-29 августа 2017 года среди 1,6 тысячи респондентов в 130 населенных пунктах 46 регионов России, пишет РИА Новости.