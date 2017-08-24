Россияне с 1990 года вывели в офшоры 75% национального дохода страны

Богатые россияне с 1990 по 2015 год вывели в офшоры состояние, примерно равное 75% национального дохода страны, — около $ 700 миллиардов. По оценкам аналитиков национального бюро экономических исследований США (NBER), столько же все россияне держат внутри страны, передает «Ведомости».
Отмечается, что вывод денег за рубеж усугубляет и так большой разрыв между богатыми и бедными: доля капитала под контролем 10% самых обеспеченных россиян увеличилась до 45−50% национального дохода, доля под контролем 1% самых богатых — 20−25% — больше, чем в США. При этом доля самых необеспеченных россиян сократилась до 18% национального дохода. Аналитики Credit Suisse ранее отмечали, что 10% самых богатых россиян владеют 89% общего благосостояния всех российских домохозяйств.
Как следует из доклада, российское правительство, домохозяйства и компании должны были бы быть богаче, поскольку с начала 1990-х благодаря нефтегазовому экспорту торговый баланс России из года в год был профицитным и обеспечивал в среднем 9,8% национального дохода, но официальные международные активы к 2015 году составили всего 25% национального дохода. Авторы приходят к выводу, что некоторые россияне присвоили часть доходов от международной торговли: если суммировать профицит торгового баланса за 1990−2015 годы, отток составил около 200% национального дохода, если учесть недополученный накопленный доход от иностранных активов, — 300%.
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