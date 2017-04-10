Россияне смогут сдавать на права в автошколах

Автошколы просят Госдуму дать им права принимать водительские экзамены вместо ГИБДД, пишет «Татар-информ» со ссылкой на RT.
В ГИБДД уже хотели передать такие полномочия автошколам – соответствующая инициатива появилась еще в прошлом году. Сейчас законопроект активно дорабатывается чиновниками.
Предложение передать автошколам функции по приему у граждан двух экзаменов из трех – теоретического и «площадки» (третий экзамен – вождение по городу с инспектором ГИБДД на соседнем сиденье) – появилось в 2016 году. Тогда МВД разработало проект приказа, определяющего порядок такого взаимодействия органов ГИБДД с автошколами. В документе были прописаны требования к образовательным учреждениям и порядок контроля со стороны ГИБДД.
В частности, в приказе было прописано, что для получения права принимать экзамен у будущих водителей автошколы должны иметь оборудованные компьютерные классы для проведения теоретического экзамена. Еще одно требование МВД – это наличие автоматизированного автодрома, на котором выполнение заданий и обработка результатов происходят без участия экзаменатора. Даже при соответствии всем этим требованиям, к приему экзаменов планировалось допускать только автошколы с высоким уровнем успеваемости учеников.
Проект МВД еще в прошлом году проходил антикоррупционную экспертизу, но так и не был принят.
Комментарии посетителей
Когда в стране коррупции нет — микролитражки мчат по хайвеям. Когда коррупция — Бентли тащатся по...
Да, Алексей, почитал блог Яковлева... Очень странно и маловероятно, что никто из контролирующих структур и, в...
Ну-ну, посмотрим на результаты проверки... Сдаётся мне, что несмотря на результаты проверки, которые...
Отныне будут задерживать дажее...за переход жд путей за вокзалом. Даже тех же дачников будут ловить, кто через...
Думаю, что не только Магдеев с Абдуллиным из татарстанскоих чиновников являются...
Вот тут почитайте . Судя по всему эти люди уже не поменяются http://yakovlev-r116.livejournal.com/6345.html
Почему то уже не удивляют крупные хищения, убийства. Молодёжь, живущая в настоящее время, уже считает это в...
Lala, Вы - врач скорой помощи или врач кардиолог ??? В статье даёт советы ПРАКТИКУЮЩИЙ доктор...А Вы - доктор ???
ей кинули мелкую рыбешку а она подумала что удочка тоже рыба
Ну начнем с того что скорые не забирают пожилых и не ставят им инфаркт или инсульт,стараются отмазаться от...
ну конечно. не путосу же в метро идти людей взрывать. Семья этого несчастного скорее всего уже обеспечена на...
Он не дурачок, за такие тексты они бабки свои получают... Потом сами же и свалят в якобы ненавистную ими...
Ты дурачок совсем ? Или бояры перепил ?
Полностью согласен. Добавлю лишь, что в нормальных странах – государство держит иеговистов под надзором,...
Хочется верить в другое. В то, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до полного отказа и...
Много негативных эмоций накопилось к “свидетелям Иеговым”, которых в быту принято называть сектантами....
нет, в “скорой” я не работаю. А очень хотелось бы, чтобы было так, так вы говорите.
Надеюсь, Олеся, что вы не работаете в скорой помощи, вы ведь судите о своих впечатлениях о произошедшем... И я...
надо жалобы отправлять в УФАС
К сожалению, никого эти случаи ничему не учат.