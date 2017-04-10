Россияне смогут сдавать на права в автошколах

Автошколы просят Госдуму дать им права принимать водительские экзамены вместо ГИБДД, пишет «Татар-информ» со ссылкой на RT.

В ГИБДД уже хотели передать такие полномочия автошколам – соответствующая инициатива появилась еще в прошлом году. Сейчас законопроект активно дорабатывается чиновниками.

Предложение передать автошколам функции по приему у граждан двух экзаменов из трех – теоретического и «площадки» (третий экзамен – вождение по городу с инспектором ГИБДД на соседнем сиденье) – появилось в 2016 году. Тогда МВД разработало проект приказа, определяющего порядок такого взаимодействия органов ГИБДД с автошколами. В документе были прописаны требования к образовательным учреждениям и порядок контроля со стороны ГИБДД.

В частности, в приказе было прописано, что для получения права принимать экзамен у будущих водителей автошколы должны иметь оборудованные компьютерные классы для проведения теоретического экзамена. Еще одно требование МВД – это наличие автоматизированного автодрома, на котором выполнение заданий и обработка результатов происходят без участия экзаменатора. Даже при соответствии всем этим требованиям, к приему экзаменов планировалось допускать только автошколы с высоким уровнем успеваемости учеников.

Проект МВД еще в прошлом году проходил антикоррупционную экспертизу, но так и не был принят.