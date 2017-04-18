Россию могут отстранить от “Евровидения-2018”

Европейский вещательный союз рассмотрит возможность отстранения России от песенного конкурса "Евровидение" в 2018 году. В ЕВС отметили, что сейчас приоритетом является само шоу. "Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия", — добавили в организации.

Ранее Первый канал заявил, что не будет показывать "Евровидение-2017" из-за ситуации с российской участницей Юлией Самойловой. По правилам "Евровидения", к участию в следующем конкурсе допускаются только страны, транслировавшие шоу в прямом эфире.

В ЕВС подтвердили, что Россия не сможет участвовать в конкурсе в этом году. В организации также осудили решение киевских властей запретить Самойловой въезд на Украину и отметили, что оно подрывает неполитический характер конкурса.

Служба безопасности Украины на три года запретила Самойловой въезд на территорию страны. Поводом для запрета стало выступление певицы в Крыму, пишет "РИА Новости".