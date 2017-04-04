Росстат: Каждому десятому россиянину не хватает денег на еду

Каждому десятому работающему россиянину не хватает денег на еду, 75% наемных работников предприятий и организаций находится у черты бедности. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Росстат.
Основным критерием оценки являлся прожиточный минимум трудоспособного населения. В 2016 году эта цифра составила 10 722 рублей в месяц. Зарабатывающий 1−2 минимума — человек бедный, способный прокормить лишь себя и члена семьи. Зарабатывающий меньше — это категория нищих.
«Исходя из этого критерия 10,7% работников — нищие, еще 27,5% - бедные, у 37% заработок выше черты бедности, у 12,7% он обеспечивает стандарт потребления среднего класса», — пишут «Ведомости», отмечая, что в 2013 году к среднему классу относилось 15,5%.
Отмечается, что в основу статистики брали работников крупных и средних предприятий и организаций.
«Принято считать, что в развитом рыночном обществе именно средний класс играет главную роль в формировании уровня потребления нации и росте на этой основе уровня производства», — говорится в исследовании.
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