Рост количества безработных регистрируется в ряде моногородов Татарстана

В моногородах Татарстана вновь изменилась численность безработных граждан. Об этом сообщается на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, пишет "Татар-Информ".
По состоянию на 11 апреля 2017 года в Набережных Челнах насчитывается 1,5 тыс. официально зарегистрированных безработных граждан, что на 63 человека меньше, чем на прошлую отчетную дату. Также снижение уровня безработицы наблюдается в Нижнекамске, Камских Полянах и Менделеевске. По последним данным, на учете в центрах занятости населения этих городов числится 1,2 тыс., 342 и 106 безработных соответственно.
Между тем в Елабуге на 11, Чистополе на 10, Зеленодольске на 6 безработных стало больше по сравнению с прошлой отчетной датой.
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