Росздравнадзор: на “КАМАЗе” нечем оказывать экстренную медпомощь

Специалистами территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ была проведена проверка публичного акционерного общества «КАМАЗ» в рамках контроля соблюдения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки специалистами надзорного органа были выявлены нарушения при оказании медицинской помощи по вакцинации, функциональной диагностике и общей врачебной практике без специального разрешения - лицензии. Кроме того, было выявлено отсутствие у руководителя здравпункта ПАО «КАМАЗ» сертификата по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Специалисты Росздравнадзора также обнаружили отсутствие инструментов и оборудования для оказания экстренной помощи, отсутствие необходимого обучения у медсестры физиотерапевтического кабинета.

Составлен протокол об административном правонарушении. Все выявленные нарушения ПАО «КАМАЗ» должен устранить в срок до 29 декабря 2017 года.