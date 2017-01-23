«Рубин» отсудил у экс-игрока 225 000 евро

«Рубин» выиграл дело против бывшего игрока команды Дмитрия Торбинского. Футболист выплатит казанцам 225 000 евро, пишет портал e-Kazan.ru. Судебная тяжба длилась около трех лет. Все началось в апреле 2014 года. Тогда «Рубин» сообщил Торбинскому о досрочном завершении контракта. В клубе посчитали, что имели на это право без выплаты компенсации. Торбинский подал апелляцию и выиграл дело, отсудив неполученную годовую зарплату – 1 500 000 евро. Это совершенно не устроило «Рубин». Казанцы подали апелляцию, но проиграли. Тогда «Рубин» обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). В июле 2015 года CAS огласил решение по делу Торбинского. В вердикте говорилось, что игрок получил компенсацию по праву. Однако сумма была уменьшена до 1 275 000 евро. «Рубин» потребовал вернуть остаток, Торбинский сказал «нет». Тогда казанцы снова пожаловались. Началась очередная серия тяжб, которая завершилась лишь в январе 2017 года. Торбинского обязали вернуть «Рубину» 225 000 евро и 5% годовых, сообщает «Life».
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Сегодня в новостях:
|24 января в 18:19
Казань, Челны и Альметьевск получили сертификат безопасности ООН
Он подтверждает высокий уровень защищенности горожан от возможных стихийных бедствий, а также устойчивость работы предприятий и инфраструктуры городов.
|24 января в 15:35
Бизнесмены-клиенты «Татфондбанка» могут получить микрозайм
Благодаря этому они могут пополненить оборотные активы для восстановления платежеспособности и деятельности предприятия и не только.
|24 января в 15:31
«КАМАЗ» продолжает распродавать изъятую технику
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» подвел первые итоги стартовавшей в декабре прошлого года акции.
|24 января в 11:02
В 2017 году КАМАЗ планирует направить на развитие почти 20 млрд рублей
Приоритет - работа над замещением импортных комплектующих, использующихся в производстве автомобилей нового модельного ряда.
|24 января в 09:45
По дороге в Челны задержан большегруз с 1500 снарядами
41-летний водитель фуры вез груз в автоград с целью утилизации.
|24 января в 09:38
В челнинской больнице открыли молельные комнаты для православных и мусульман
Администрация больницы предоставила верующим отдельные помещения, после чего прихожане своими силами сделали ремонт.
|24 января в 08:25
Татарстану выделено из госбюджета 578,8 млн рублей на строительство сельских дорог
Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина РФ во вторник, 24 января.
|23 января в 15:42
МВД РТ разыскивает челнинца - организатора преступного сообщества «обнальщиков»
Он и его 33-летняя супруга занимались незаконной банковской деятельностью.
|23 января в 15:01
«Рубин» отсудил у экс-игрока 225 000 евро
Судебная тяжба клуба с Дмитрием Торбинским длилась около трех лет.
|23 января в 12:57
Челнинка долгое время измывалась над своим грудным ребенком
Городской суд приговорил ее к принудительному амбулаторному наблюдению у психиатра.
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Правдомер
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Александр Сидякиндепутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
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16 ноября, 2016
Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:
"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными".
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
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«Милосердие без границ»
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«Рубин» отсудил у экс-игрока 225 000 евро
«Рубин» выиграл дело против бывшего игрока команды Дмитрия Торбинского. Футболист выплатит казанцам 225 000 евро, пишет портал e-Kazan.ru. Судебная тяжба длилась около трех лет. Все началось в апреле 2014 года. Тогда «Рубин» сообщил Торбинскому о досрочном завершении контракта. В клубе посчитали, что имели на это право без выплаты компенсации. Торбинский подал апелляцию и выиграл дело, отсудив неполученную годовую зарплату – 1 500 000 евро. Это совершенно не устроило «Рубин». Казанцы подали апелляцию, но проиграли. Тогда «Рубин» обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). В июле 2015 года CAS огласил решение по делу Торбинского. В вердикте говорилось, что игрок получил компенсацию по праву. Однако сумма была уменьшена до 1 275 000 евро. «Рубин» потребовал вернуть остаток, Торбинский сказал «нет». Тогда казанцы снова пожаловались. Началась очередная серия тяжб, которая завершилась лишь в январе 2017 года. Торбинского обязали вернуть «Рубину» 225 000 евро и 5% годовых, сообщает «Life».
Комментарии посетителей
Мало ли чего я знаю и умею... Когда болеет ребёнок, все мы становимся просто истеричными мамами... А 2 года назад...
Информационной политике. Про журналиста же пишите.
Катерине: к вам отнеслись по-человечески по-тому что вы сама врач из Челнов,знаете грамотно болезни,симптомы...
С 14 января 2017 г. расписание движения маршрутов следующее: Из Елабуги (ост. 4 мкрн): 6:00, 6:30, 7:20, 7:50, 10:25, 11:30, 12:20, 13:00,...
И все же ,даже сам челнинский модник,был скопирован от и до(контент,аватарка и прочее) с “казанского модника”...
Нужно расписание челнинского автобуса № 114, редакция опубликуйте его пожалуйста.
столько лет ездил автобус-никому не мешал! а сейчас, видите ли, нельзя по городу ездить! все для людей. Верните...
больная какая-то
Такая группа есть. В статье смогла привести примеры постов, которые хоть как-то (по соображениям цензуры)...
Маленькая хитрость, или как перевести на практическую плоскость вангование вадика. Все очень просто - все...
Сергей, утрешься. Тебе не в первой.
Этот 123 всех уже слюной забрызгал. Глупыш))))
https://vk.com/public138166425
Еще один прыщ на ... СиРОЖА, ты же из другой ветки. Там где непришитые бездипломники живописуют как здорово...
Проверили, такой группы, про которую Вы пишите, в соцсетях нет. Пенсионеры , конечно не могу т проверить, а...
Что за бред Вы пишите?! Вам, наверное, минимум 60. Это тема, во-первых, для 90-х (и то с натягом), во-вторых, для...
Этот 123 даже троллить не умеет, какие то дешёвые и глупые посты ученика 3 класса. Застыл мальчик в развитие....
Вот и не кипи. А то как у тебя бомбануло, гавнюк. Аж на три высера с перерывом в минуту расписало. Я понимаю, в...
Да и зачем им снег чистить и помойные бачки если ты есть
Не думал, что здесь оскорбления пропускают, и мат. хорош кипеть г*вн*м