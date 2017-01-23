«Рубин» отсудил у экс-игрока 225 000 евро

«Рубин» выиграл дело против бывшего игрока команды Дмитрия Торбинского. Футболист выплатит казанцам 225 000 евро, пишет портал e-Kazan.ru. Судебная тяжба длилась около трех лет. Все началось в апреле 2014 года. Тогда «Рубин» сообщил Торбинскому о досрочном завершении контракта. В клубе посчитали, что имели на это право без выплаты компенсации. Торбинский подал апелляцию и выиграл дело, отсудив неполученную годовую зарплату – 1 500 000 евро. Это совершенно не устроило «Рубин». Казанцы подали апелляцию, но проиграли. Тогда «Рубин» обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). В июле 2015 года CAS огласил решение по делу Торбинского. В вердикте говорилось, что игрок получил компенсацию по праву. Однако сумма была уменьшена до 1 275 000 евро. «Рубин» потребовал вернуть остаток, Торбинский сказал «нет». Тогда казанцы снова пожаловались. Началась очередная серия тяжб, которая завершилась лишь в январе 2017 года. Торбинского обязали вернуть «Рубину» 225 000 евро и 5% годовых, сообщает «Life».



