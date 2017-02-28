Руководство школы, в которой одноклассник застрелил соседа по парте, будет наказано

Прокуратура провела проверку в нижнекамской школе, где 11 февраля произошло ЧП, когда ученик выстрелил однокласснику в глаз из пневматического пистолета. 17 февраля пострадавший мальчик скончался в ДРКБ.

В ходе проверки установлено, что наряду с уроком, во время которого случилось ЧП, учительница параллельно проводила занятие в другом классе - по распоряжению администрации школы.

Кроме этого выяснилось, что школьная медсестра и замдиректора не вызвали бригаду скорой помощи. Лишь спустя 20 минут после происшествия замдиректора школы на своем авто отвезла пострадавшего в Нижнекамскую ЦРБ.

Как сообщает Прокуратура РТ, в ходе проверки был выявлен факт попытки сокрытия обстоятельств случившегося руководством школы. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).