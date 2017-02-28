Руководство школы, в которой одноклассник застрелил соседа по парте, будет наказано

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01 марта в 11:20
В Челнах не приходя в себя скончалась пострадавшая в ДТП
В Челнах не приходя в себя скончалась пострадавшая в ДТП

Предварительно 59-летняя женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

01 марта в 11:05
Клиенты Татфондбанка запустили в соцсетях флешмоб ко дню рождения Рустама Минниханова
Клиенты Татфондбанка запустили в соцсетях флешмоб ко дню рождения Рустама Минниханова

В оригинальной акции приняли участие дети и даже питомцы вкладчиков банков, чьи счета оказались замороженными.

01 марта в 10:13
В Челнах заявили о закрытии “BubBleGum”
В Челнах заявили о закрытии “BubBleGum”

Представители популярного ночного клуба не подтвердили, но и не опровергли информацию.

01 марта в 10:07
Студенты КФУ в 6 утра приехали на площадь Свободы поздравить президента РТ
Студенты КФУ в 6 утра приехали на площадь Свободы поздравить президента РТ

Около 50 человек растянули перед зданием Госсовета баннер с надписью «С юбилеем, Рустам Нургалиевич! КФУ любит вас!».

01 марта в 09:30
Полицейские ищут двух челнинок, которые могут быть свидетелями преступления
Полицейские ищут двух челнинок, которые могут быть свидетелями преступления

13 февраля они делали покупки в одном из магазинов молодежной одежды, расположенном в торговом центре в 19-м микрорайоне.

01 марта в 09:25
Зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк» задержали в Подмосковье
Зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк» задержали в Подмосковье

В настоящее время подозреваемый в мошеннических действиях Сергей Мещанов доставлен в Казань.

01 марта в 08:39
Патриарх Кирилл раскритиковал погоню пользователей соцсетей за лайками
Патриарх Кирилл раскритиковал погоню пользователей соцсетей за лайками

По мнению главы Русской православной церкви, это «реальная болезнь». Патриарх напомнил, что тщеславие является одним из грехов.

01 марта в 08:27
100 талантливых челнинцев поборются за Кубок мэра Челнов
100 талантливых челнинцев поборются за Кубок мэра Челнов

2 марта в молодежном центре «Шатлык» Набережных Челнов пройдет полуфинал открытого творческого фестиваля-конкурса «Талантливый город», в который вышло 100 участников.
01 марта в 08:23
В Зеленодольске спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна
В Зеленодольске спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна

Молодого мужчину доставили в психоневрологический диспансер города. Родственники рассказали, что парень уже в течение недели не давал покоя близким своим неадекватным поведением.

01 марта в 08:12
В Челнах диджей из Казани попался на наркотиках
В Челнах диджей из Казани попался на наркотиках

Полицейские автограда провели рейд по ночным клубам.


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Правдомер
Правдомер
Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

Ложь
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Индекс правды: 17%
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Выпуск 6 от 16 февраля, 2017г.
01 марта 2017г. 12:24

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ГлавнаяВечерка On-Line
в 11:28
Рубрика: Вечерка On-Line

Руководство школы, в которой одноклассник застрелил соседа по парте, будет наказано

Руководство школы, в которой одноклассник застрелил соседа по парте, будет наказано

Прокуратура провела проверку в нижнекамской школе, где 11 февраля произошло ЧП, когда ученик выстрелил однокласснику в глаз из пневматического пистолета. 17 февраля пострадавший мальчик скончался в ДРКБ.

В ходе проверки установлено, что наряду с уроком, во время которого случилось ЧП, учительница параллельно проводила занятие в другом классе - по распоряжению администрации школы.

Кроме этого выяснилось, что школьная медсестра и замдиректора не вызвали бригаду скорой помощи. Лишь спустя 20 минут после происшествия замдиректора школы на своем авто отвезла пострадавшего в Нижнекамскую ЦРБ. 

Как сообщает Прокуратура РТ, в ходе проверки был выявлен факт попытки сокрытия обстоятельств случившегося руководством школы. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

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Комментарии:


. 28.02.2017 15:11

Учителя - такие же, как все, люди. Тоже болеют, тоже уходят в декретный отпуск, тоже отпрашиваются с работы по каким-то неотложным делам ... . Уважаемые директора школ и завучи, пожалуйста, не оставляйте детей без присмотра взрослых ни во время уроков, ни во время перемен. Несчастные случаи нередко бывают даже в присутствии учителя, ведь дети есть дети.  Когда нет учителя, зайдите сами в класс, дайте внеплановую контрольную работу, дайте любое задание, посадите в классе хотя бы секретаршу, любого взрослого работника школы, хоть тётю Маню в рабочем халате, лишь бы дети не были предоставлены сами себе. Вам доверяют жизнь и здоровье детей, не забывайте об этом даже во сне. А если не уберегли  детей, увольняйтесь, не ищите своей халатности, своему непрофессионализму оправдания.

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