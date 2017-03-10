Руководству Челнов презентовали средство, которое поможет избавится от вони на предприятиях

В Набережных Челнах состоялась презентация продукта компании ОАО «Цеолиты Поволжья», известного своими сорбционными и ионообменными свойствами. Мэр города Наиль Магдеев отметил, что презентация сорбента проводится для предприятий автограда в связи с появляющимся неприятным запахом в Набережных Челнах и Тукаевском районе, сообщает пресс-служба исполкома города.
«Цеолиты Поволжья» - производитель активированного цеолита Татарско-Шатрашанского месторождения. Татарско-Шатрашанское месторождение природных цеолитов является одним из крупнейших в Европейской части России. Доля балансовых запасов составляет 13,3% от всех запасов России. Продукцией группы компаний ОАО «Цеолиты Поволжья» является природный активированный цеолит универсального применения.
Он используется как дезодоратор животноводческих помещений и удаления неприятных запахов; как кормовая добавка; в удобрениях, в производстве сухих строительных смесей; для очистки природных и сточных вод и многого другого.
«Цеолит – это камень XXI века, - отметила доцент кафедры ФКХ КНИТУ Елена Кулагина. - Во время ликвидации последствий при Чернобыльской АЭС цеолит начал активно использоваться, и все спасение чернобыльцев шло за счет этого минерала».
В настоящее время в Татарстане использование цеолита на предприятиях не так распространено, как в Японии или других городах РФ. Мэр города Наиль Магдеев предложил предприятиям городского хозяйства детально ознакомиться с предложением о внедрении природных цеолитов.
«Нельзя сказать, что запах, периодически появляющийся в городе, принадлежит одной или двум компаниям, - резюмировал он. – Производства без запахов быть не может, но нужно попытаться их минимизировать теми инструментами, которые уже существуют, для того, чтобы жители города Набережные Челны, Тукаевского района не испытывали неудобств».
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