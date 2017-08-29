Рустам Минниханов: “Говенные дороги делаете”

Президент РТ Рустам Минниханов накануне на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» призвал руководителей республиканских компаний искать новые пути по повышению качества дорожного покрытия. Об этом он заявил во время выступления генерального директора АО «Оренбургские минералы» Андрея Гольма. Тот докладывал на совещании о хризолитовом волокне и направлениях его использования, сообщает «БИЗНЕС Online». Президент РТ живо интересовался тем, можно ли использовать его в дорожном строительстве.
«Давайте так! Экспериментальную дорогу сделайте. Вместе с ними супервайзеров своих поставьте. Мы посмотрим, — заявил Минниханов Гольму и, обращаясь уже позже к остальным присутствующим в зале, добавил. — Вы самые умные — деньги тратить. Давайте новые технологии используйте. Говенные дороги делаете».
Перед этим директор «Оренбургских минералов» решил поспорить с замминистра дорожного хозяйства РТ Артемом Чукиным. Но в беседу вмешался Минниханов.
Комментарии посетителей
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