Рустам Минниханов и Эльвира Набиуллина получили Глобальную премию по исламским финансам

Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина получили Глобальную премию по исламским финансам за значительный вклад в развитие и продвижение исламского финансового рынка на региональном уровне. В церемонии вручения принял участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает портал Tengrinews.kz.
Сообщается, что в этом году главная номинация премии GIFA «Глобальный лидер по исламским финансам» досталась президенту республики Джибути Исмаилу Омар Гелле, которого Назарбаев поздравил лично. Также вручены награды в более чем 50 номинациях, таких как «Лучший банкир», «Лучший исламский банк», «Инновационный продукт в сфере исламских финансов» и другие.
GIFA считается одной из основных наград в индустрии исламских финансов. Премия дебютировала в 2011 году. Учредителем премии является английская компания EdBiz Согрогаtiоn, которая публикует глобальный отчет по исламским финансам.
Комментарии посетителей
кто б сомневался...
После 1 сентября родители школьников в Татарстане стали получать сообщения в мессенджерах и соцсетях с...
Значит, по всей стране должно быть единое образовательное пространство. Значит ШАБЛОН!
“обычный школьный” мел раньше изготавливали с добавлением клея ПВА... Так что его есть...бррр....
А в шаблоне, наверное, есть ссылки на конкретные законы. А законы те о том, что наше государство гарантирует...
Жить по шаблону, писать по шаблону, жаловаться по шаблону. Все по шаблону.
...Чувство неполноценности что ли?” Задайте этот вопрос себе! Вы неверующая, поэтому ,Вам кажется, все мешает. ...
Этих шайтанов накажет Всевышний Иншаалах , эти нелюди ответят за кровь не винных. АллахуАкбар
вы наверное чиновник? или главный врач этой больницы? определил это по тому, как озвучиваете мечту всех...
Демонстративность есть не только в отправлении мусульманских обрядов, Вы о том забыли написать. Веруешь-не...
Мне тоже завывания эти мешают и почему я вообще их слушать должна? Почему в конце концов у нас наказывают за...
Пишите заявления вшколу и прокуратуру рф и минобр рф. есть группа где лежат шаблоны готовые для заявлений....
Человеку, который не выше и себя не слышит, Вам переехать жить ближе к церкви или в деревню, там колокольный...
Видимо, этот жалобщик его у себя в штанах очень глубоко спрятал? Наверное, с чувством собственного...
Убогими обычно называют тех, кому “плюй в глаза, а им это божья роса”. С ними можно творить всё, что угодно, они...
неправильно вы нас понимаете - наоборот, нам всё нравится: и рваные старые пелёнки (зря там решили новые...
Ну и кому, уважаемые налогоплательщики, это надо было? Пора в Могадишо сабантуи устраивать, пусть туда...
Такое ощущение, что одни убогие и обиженные жизнью пишут. Не нравится государственная медицина, идите в...
+150% и +100 пудов... про конверты особенно правильно - меньше писания для пиариния и больше конвертов с билетами и...
и медики эти просто - ППЦ ППЦ, че там еще диагностировать, жизнь, што ли ? если (цитирую) - “мужчина под окнами, в...