Рустам Минниханов и Эльвира Набиуллина получили Глобальную премию по исламским финансам

Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина получили Глобальную премию по исламским финансам за значительный вклад в развитие и продвижение исламского финансового рынка на региональном уровне. В церемонии вручения принял участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает портал Tengrinews.kz.

Сообщается, что в этом году главная номинация премии GIFA «Глобальный лидер по исламским финансам» досталась президенту республики Джибути Исмаилу Омар Гелле, которого Назарбаев поздравил лично. Также вручены награды в более чем 50 номинациях, таких как «Лучший банкир», «Лучший исламский банк», «Инновационный продукт в сфере исламских финансов» и другие.

GIFA считается одной из основных наград в индустрии исламских финансов. Премия дебютировала в 2011 году. Учредителем премии является английская компания EdBiz Согрогаtiоn, которая публикует глобальный отчет по исламским финансам.



