Рустам Минниханов ищет банк, который выдаст деньги вкладчикам Татфондбанка

Президент Татарстана направил обращение в адрес председателя ЦБ о возможности поиска банка, который возьмет на себя обязательства по выплате средств кредиторам Татфондбанка. Об этом сообщило минэкономики республики.
« За это банку-приобретателю предоставляется часть активов кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии. Схема рабочая, она уже применялась в ситуации с «Нота-банком». На данный момент подготовлено обращение президента нашей республики в адрес председателя ЦБ РФ о возможности применения данной схемы. Обращение уже ушло в адрес ЦБ», - подчеркнул министр экономики Татарстана Артем Здунов.
Он также пояснил, что в данном случае большое значение имеет конкурсная масса, которая образуется при ликвидации банка.
Со своей стороны, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» Андрей Афонин рассказал о процедуре передачи действующих кредитов, которые были получены заемщиками в рухнувших банках. Он пояснил, что обязательства по их выплате с заемщиков не снимаются.
«Все, что касается действующих кредитов, это все активы конкурсной массы. Кому-то временная администрация направляла, кому-то конкурсный управляющий будет направлять позже обращения с просьбой о досрочной погашении кредита. Обязательства по уплате кредита с заемщика не снимаются. Если у заемщика нет возможности досрочно погасить кредит, то он будет выплачивать его на тех же условиях, на которых брал заемные средства. В последующем, все кредиты будут приняты конкурсным управляющим для дальнейшей перепродажи другому кредитному учреждению. Какие банки возьмут на себя эти обязательства будет понятно, когда придет конкурсный управляющий и разработает регламент реализации активов банка», - объяснил А. Афонин.
Кроме того, он уточнил, что на данный момент свою работу проводит временная администрация, которая введена на срок 6 месяцев. По словам спикера, после того, как временная администрация закончит оценку, она должна обратиться в суд с иском о признании банка банкротом.
«Суд назначает дату судебного заседании, где определяется кандидатура на должность конкурсных внешних управляющих, в чьи руки передаются все дела. Затем ему дается не менее 60 дней, в течении которых формируется реестр кредиторов. По окончании формирования реестра принимаются все документы, после чего принимаются все остальные решения», - сообщает глава фонда.
Что касается выплат средств кредиторам, то, по словам Афонина, кредиторами первой очереди станут физические лица, сумма вкладов которых составляла свыше 1,4 млн рублей, кредиторами второй очереди окажутся должники по выплате зарплат, интеллектуальной собственности, а также нотариусы, адвокаты и признанные кредиторами второй очереди по решению суда. Затем средства выплатят всем остальным категориям, пишет "Финансист".
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Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»
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Президент Татарстана направил обращение в адрес председателя ЦБ о возможности поиска банка, который возьмет на себя обязательства по выплате средств кредиторам Татфондбанка. Об этом сообщило минэкономики республики.
Комментарии посетителей
Если бы они еще и расчеты по СОИ разместили с пояснениями как вышли на такие завышенные суммы. Потом сделали...
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