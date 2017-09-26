Рустам Минниханов: “Если дома общения не будет, сохранить язык очень сложно”

Тему сохранения языков малых народов затронул Президент Татарстана во время своего общения с представителями татарской диаспоры Узбекистана.

«Кроме обучения, еще нужно общение. Если дома общения не будет, сохранить язык очень сложно. С себя надо начинать – показать пример», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он признал, что и в самом Татарстане недоработки есть, и их много: «Вот почему в Австралии или Финляндии люди сохранили язык лучше, чем мы даже? Иногда с ними разговариваешь и стыдно даже, что мешаем с другими словами. Они сохранили. Они стараются».

Президент РТ поблагодарил представителей татарской диаспоры за то, что они, живя за пределами родной республики, многое делают для сохранения культуры, языка и обычаев. «Многое вам по силам!», — подчеркнул лидер Татарстана.

В настоящее время в Узбекистане проживают более 280 тыс. татар, более 100 тыс. из них – в столице страны, пишет ИА "Татар-Информ".