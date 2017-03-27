Рустам Минниханов определил дни проведения “Сабантуя” в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов 24 марта подписал указ о проведении татарского народного праздника «Сабантуй» в 2017 году.

Он постановил провести праздник в сельских населенных пунктах, районных центрах Республики Татарстан (в том числе и в городах республиканского значения) – 1–2 июля 2017 года.

В городе Набережные Челны "Сабантуй" пройдет 8 июля, в столице Республики Татарстан городе Казани – 15 июля 2017 года, сообщается на rt-online.ru.