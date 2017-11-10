Рустам Минниханов поддержал юную девочку-блогера из Нижнекамска

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с девочкой-блогером из Нижнекамска, которая решила устроить встречу со своими подписчиками, передает «Казань. МК».

Юное создание стала популярной благодаря видео-обращению к своим подписчикам, где она со слезами на глазах сетовала на то, что на фан-встречу никто не пришел.

Ролик заметили ведущие блогеры страны, а также известные личности, которые теперь поддерживают ее и всячески помогают.

Например, российская волейболистка Екатерина Гамова записала видеообращение к Алине, предложив устроить совместную фан-встречу. Казанский блогер Ринат Галиахметов, он же Татар Малай, также решил помочь устроить «лучшую фан-встречу».