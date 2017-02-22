

Полтора миллиона рублей пообещал Минниханов за информацию об убийстве африканского студента КФУ

Напомним, тело 24-летнего второкурсника юрфака Махджуба Тиджаки Хасана было обнаружено 16 февраля с черепно-мозговой травмой и множественными ножевыми ранениями.



Рустам Минниханов попал в медиарейтинг российских мужчин

Список возглавил (с большим отрывом) Владимир Путин, а президент Татарстана занял 14 место.



Артем Прокофьев обиделся на челнинцев

Депутат Госсовета РТ заметил, что чем больше жители автоград а получают из республики поддержки, тем меньше голосуют за коммунистов.



Вкладчик Татфондбанка устроил в Челнах одиночный пикет

Таким образом мужчина хотел привлечь внимание к проблеме Премьер-министра РТ Ильдара Халикова, который приехал на отчетную сессию горсовета.



Новый мост через Волгу построят под Казанью

Таким образом, вокруг столицы Татарстана замкнется кольцо объездной дороги, которая сократится на целых 100 километров.



Народный журналист: в ремонтируемой подземке в Челнах потекла крыша

Читатель прислал в редакцию видео, на котором заметно, как с крыши одной из подземок на остановке «Электротехников» капает вода.



В РТ обвиняемого в экстремизме не смогли доставить в суд из-за клаустрофобии

Мужчина не может находиться в закрытом автозаке, который возит обвиняемых в суд. Данис Сафаргали обвиняется в экстремизме. Он негативно высказывался о русских, Русской православной церкви.



49 соципотечных квартир разыграет Минмолодежи РТ среди активистов республики

Получить квартиру сможет активист одного из молодежных объединений РТ в возрасте от 18 до 35 лет, ведущий активную общественную деятельность, нуждающийся в улучшении жилищных условий.