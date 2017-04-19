Рустам Минниханов «приобрел» внедорожник за 5 млн рублей, опередив главу МЧС РФ

19 апреля в Казань прилетел глава МЧС России Владимир Пучков. Сразу же из аэропорта его повезли на стадион "Казань Арена", где уже выстроилась пожарная и другая техника, которой ежедневно пользуются спасатели, сообщает prokazan.ru.
Владимир Пучков появился на площадке перед стадионом в сопровождении президента республики Рустама Минниханова. Мэр Казани Ильсур Метшин, новый премьер РТ Алексей Песошин, а также министр по делам молодежи и спорта Владимир Леонов приехали сюда заранее.
Надо отдать должное Владимиру Пучкову и Рустаму Минниханову: они обошли каждого сотрудника МЧС на импровизированном "плацу" и каждому пожали руку.
- Готовы? - поинтересовался министр МЧС России у пожарных. - Нас ждет ответственное мероприятие, приедут гости буквально со всех уголков мира. И мы должны профессионально выполнить свою работу.
Внутри самого стадиона министра МЧС России ждал сюрприз: вездеход "Шерп", который, по словам разработчиков, не имеет аналогов в мире. Он позволяет покорять бездорожье в сложнейших погодных условиях.
- Надо будет взять один - испытать, - сказал Владимир Пучков своим подчиненным, которым шустрые менеджеры по продажам раздали свои визитки.
А вот президент Татарстана откладывать этот вопрос не стал.
- Давайте мы его заберем сразу, - сказал Рустам Минниханов, кивнув на выставочный образец.
- Забирайте! - не веря своему счастью ответил один из менеджеров.
Этот вездеход, к слову, стоит около 5 миллионов рублей.
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