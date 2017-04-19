Рустам Минниханов «приобрел» внедорожник за 5 млн рублей, опередив главу МЧС РФ

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19 апреля в 16:20
Челнинский суд рассматривает уголовное дело экстремистов из «Таблиги Джамаат»
Челнинский суд рассматривает уголовное дело экстремистов из «Таблиги Джамаат»

О задержании членов запрещенной в России экстремистской организации стало известно в октябре прошлого года.

19 апреля в 15:05
В Челнах отравились алкоголем 24 человека, пятеро умерли
В Челнах отравились алкоголем 24 человека, пятеро умерли

Такие данные за первый квартал привел Роспотребнадзор на депутатской комиссии.

19 апреля в 13:20
Президент Внешпромбанка призналась в хищении 114 миллиардов рублей
Президент Внешпромбанка призналась в хищении 114 миллиардов рублей

Лариса Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенное группой лиц).

19 апреля в 12:37
Пассажирскую навигацию в Челнах откроют 30 апреля
Пассажирскую навигацию в Челнах откроют 30 апреля

Судоходным компаниям рекомендовано завершить ремонт судов и дебаркадеров, своевременно выставить навигационные знаки на трассы по маршрутам движения пассажирского флота.

19 апреля в 11:55
С начала этого года зарегистрировано 6 несчастных случаев на производстве
С начала этого года зарегистрировано 6 несчастных случаев на производстве

Два из них со смертельным исходом. Кстати, за 2016 год на производстве было травмировано 38 человек.

19 апреля в 11:31
Госдума рассмотрит продление выплаты пособия по уходу за ребенком до 3 лет
Госдума рассмотрит продление выплаты пособия по уходу за ребенком до 3 лет

Лицам же, детям которых в возрасте от трех до семи лет не досталось места в детском саду, – предоставлять пособие в фиксированном размере.

19 апреля в 11:15
В Татарстане оползень разрушил газопровод
В Татарстане оползень разрушил газопровод

Без газа в районе осталась школа, медпункт и 166 жилых домов, подсчитывается ущерб и ведутся ремонтные работы.

19 апреля в 10:25
Прокуратура требует закрыть реацентр для наркозависимых в Челнах
Прокуратура требует закрыть реацентр для наркозависимых в Челнах

В многоквартирном доме не организован изолированный от жильцов вход в реацентр, а пациентов при поступлении на лечение не обследуют на туберкулез, ВИЧ, гепатит, сифилис.

19 апреля в 09:29
Аномальный апрель: Татарстан засыпало снегом
Аномальный апрель: Татарстан засыпало снегом

В Челнах температура к обеду упадет ниже нуля, ожидается обильный снегопад.

19 апреля в 09:27
Рустам Минниханов «приобрел» внедорожник за 5 млн рублей, опередив главу МЧС РФ
Рустам Минниханов «приобрел» внедорожник за 5 млн рублей, опередив главу МЧС РФ

Вездеход “Шерп”, который, по словам разработчиков, не имеет аналогов в мире и позволяет покорять бездорожье в сложнейших погодных условиях, сразу понравился президенту Татарстана.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск 15 от 19 апреля, 2017г.
20 апреля 2017г. 02:30

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в 09:27
Рубрика: Вечерка On-Line

Рустам Минниханов «приобрел» внедорожник за 5 млн рублей, опередив главу МЧС РФ

Рустам Минниханов «приобрел» внедорожник за 5 млн рублей, опередив главу МЧС РФ

19 апреля в Казань прилетел глава МЧС России Владимир Пучков. Сразу же из аэропорта его повезли на стадион "Казань Арена", где уже выстроилась пожарная и другая техника, которой ежедневно пользуются спасатели, сообщает prokazan.ru.

Владимир Пучков появился на площадке перед стадионом в сопровождении президента республики Рустама Минниханова. Мэр Казани Ильсур Метшин, новый премьер РТ Алексей Песошин, а также министр по делам молодежи и спорта Владимир Леонов приехали сюда заранее.

Надо отдать должное Владимиру Пучкову и Рустаму Минниханову: они обошли каждого сотрудника МЧС на импровизированном "плацу" и каждому пожали руку. 

- Готовы? - поинтересовался министр МЧС России у пожарных. - Нас ждет ответственное мероприятие, приедут гости буквально со всех уголков мира. И мы должны профессионально выполнить свою работу.

Внутри самого стадиона министра МЧС России ждал сюрприз: вездеход "Шерп", который, по словам разработчиков, не имеет аналогов в мире. Он позволяет покорять бездорожье в сложнейших погодных условиях.
- Надо будет взять один - испытать, - сказал Владимир Пучков своим подчиненным, которым шустрые менеджеры по продажам раздали свои визитки.

А вот президент Татарстана откладывать этот вопрос не стал.
- Давайте мы его заберем сразу, - сказал Рустам Минниханов, кивнув на выставочный образец.
- Забирайте! - не веря своему счастью ответил один из менеджеров.

Этот вездеход, к слову, стоит около 5 миллионов рублей.

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