Рустам Минниханов против принуждения к участию в акции «Бессмертный полк»

Участие в акции «Бессмертный полк» должно быть добровольным, привлечение людей с помощью административного ресурса – недопустимо. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на утренней планерке в Доме правительства РТ, сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам Минниханова, акцию поддерживают многие жители республики, у каждой семьи есть родственники, принимавшие участие в Великой Отечественной войне.

– Люди должны идти осознанно, без принуждения. Участие в акции не должно вызывать какую-то негативную реакцию. Это должно быть от души. Я уверен, люди сами захотят выйти. Потому что война коснулась каждую семью, многие потеряли своих близких, – приводит пресс-служба слова Минниханова.

Также президент отметил, что во время шествия «Бессмертного полка» необходимо обеспечить все необходимые меры антитеррористической безопасности.