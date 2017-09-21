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21 сентября в 16:43
Челнинская бьюти-блогер Лили Ло чуть не стала жертвой мошенников
Челнинская бьюти-блогер Лили Ло чуть не стала жертвой мошенников

Об этом девушка рассказала подписчикам на своем YouTube канале.

21 сентября в 13:20
Комитет Госдумы отклонил законопроект Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов
Комитет Госдумы отклонил законопроект Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов

Ранее депутат предлагала наказывать медучреждения за организацию бэби-боксов штрафом до пяти миллионов рублей и приостанавливать их деятельность.

21 сентября в 12:27
Герою России, погибшему в Сирии, поставили бюст в Татарстане
Герою России, погибшему в Сирии, поставили бюст в Татарстане

Бюст офицера Марата Ахметшина торжественно открыли сегодня в селе Атабаево Лаишевского района.

21 сентября в 11:49
Экс-мэр Архангельска обещал найти мужа из списка «Форбс» для «казанских близняшек»
Экс-мэр Архангельска обещал найти мужа из списка «Форбс» для «казанских близняшек»

Пикантность ситуации заключалась в том, что мужчина им нужен один на двоих — «так как мы всегда и все делаем вместе».
21 сентября в 10:19
Рустам Минниханов раскритиковал программу обучения татарскому языку в школах республики
Рустам Минниханов раскритиковал программу обучения татарскому языку в школах республики

Ответственность за провал в этом направлении глава Татарстана возложил на Министерство образования и науки РТ.

21 сентября в 09:43
Учитель истории из Челнов опубликовал открытое письмо Рустаму Минниханову
Учитель истории из Челнов опубликовал открытое письмо Рустаму Минниханову

В нем Раушан Валиуллин спрашивает: “почему для привития любви и уважения к Татарстану “нетатароязычных” детей нужно “пичкать” татарской грамматикой?”.

21 сентября в 09:27
Никас Сафронов хочет написать портрет Рустама Минниханова
Никас Сафронов хочет написать портрет Рустама Минниханова

Известный российский художник приехал в Татарстан и намерен написать серию из более чем 10 картин о республике.

21 сентября в 08:29
В Челнах мотоциклист разбился насмерть при столкновении с иномаркой
В Челнах мотоциклист разбился насмерть при столкновении с иномаркой

Смертельное ДТП произошло накануне на проспекте Хасана Туфана.

21 сентября в 08:26
Прокуратура Татарстана разрешила школьникам прически “панк” и яркий маникюр
Прокуратура Татарстана разрешила школьникам прически “панк” и яркий маникюр

Надзорное ведомство считает, что детям можно ходить на уроки не в форме, мальчикам носить ободки для волос и хвосты на затылке, девочкам стричься “под ноль” и носить массивные украшения.

21 сентября в 08:24
Следствие настаивает на содержании под стражей вандала, осквернившего собор в Челнах
Следствие настаивает на содержании под стражей вандала, осквернившего собор в Челнах

20-летний челнинец, оставивший на стенах Свято-Вознесенского храма оскорбительные надписи, был доставлен в город для избрания меры пресечения.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 37 от 21 сентября, 2017г.
21 сентября 2017г. 17:59

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ГлавнаяВечерка On-Line
в 10:19
Рубрика: Вечерка On-Line

Рустам Минниханов раскритиковал программу обучения татарскому языку в школах республики

Рустам Минниханов раскритиковал программу обучения татарскому языку в школах республики

В эти минуты с ежегодным посланием к парламенту республики выступает президент Татарстана. С первых минут Рустам Минниханов затронул один из острых вопросов - преподование русского и татарского языков в школах республики: 

"Следует и впредь совершенствовать содержание программ по реализации государственной национальной политикии и мониторингу этно-конфессиональной сферы. Особого внимания требует вопрос языковой политики. При сохранении приоритетов изучения государственных и родных языков, министерству образования и науки республики надо сделать акцент на обеспечении высокого уровня знаний и владения русским языком. Этому, в частности, будет способствовать работа в рамках объявленного в республике Года Льва Николаевича Толстого. Вместе с тем, необходимо совершенствовать методику преподавания татарского языка, как государственного языка республики Татарстан, а так же подготовку и переподготовку учителей, в том числе, на базе воссоздаваемого Национального педагогического института. В целом, при изучении языков следует развивать, прежде всего, коммуникативные навыки. Эти задачи неоднократно ставились перед Министерством образования, однако эффетивность проводимой работы по-прежнему невысока и вызывает обоснованные нарекания граждан. Министерству, как центру ответственности, следует сделать соответствующие выводы и принять необходимые меры". 

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Комментарии:


. 21.09.2017 11:09

Проведем мысленный эксперимент. Предположим, что выбор татарского языка стал добровольным. Теперь родители могут сами решать будет ли их ребенок учить татарский и что будет изучать их ребенок вместо татарского. Например, появится выбор: 6 уроков татарского в неделю или 3 занятия по математике и 3 занятия по английскому языку. Внимание, вопрос: что выберет 99% родителей? И какова среди них будет доля татароязычных?
Это и есть ответ на “муссируемый вопрос изучения татарского языка”.

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. 21.09.2017 11:19

Браво, Дамир !!!
Я выбираю для своих детей математику и английский !!!

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. 21.09.2017 11:38

Какая безграмотная статья! Столько ошибок грамматических в тексте! Это и есть двуязычие, что даже журналисты пишут с ошибками: преподОвание, методику преподОваниЕ!!!!!  В одном слове по 2 ошибки). Видимо, у писавшего было много уроков татарского.

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. 21.09.2017 14:32

А Вы не обращайте внимания на опечатки. Их исправят. Главное -  оперативно дали информацию.

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. 21.09.2017 15:03

А, остальные ошибки исправлять не надо?
Редакторы, вас пора увольнять за проф непригодность!

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