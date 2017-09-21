Рустам Минниханов раскритиковал программу обучения татарскому языку в школах республики

В эти минуты с ежегодным посланием к парламенту республики выступает президент Татарстана. С первых минут Рустам Минниханов затронул один из острых вопросов - преподование русского и татарского языков в школах республики:

"Следует и впредь совершенствовать содержание программ по реализации государственной национальной политикии и мониторингу этно-конфессиональной сферы. Особого внимания требует вопрос языковой политики. При сохранении приоритетов изучения государственных и родных языков, министерству образования и науки республики надо сделать акцент на обеспечении высокого уровня знаний и владения русским языком. Этому, в частности, будет способствовать работа в рамках объявленного в республике Года Льва Николаевича Толстого. Вместе с тем, необходимо совершенствовать методику преподавания татарского языка, как государственного языка республики Татарстан, а так же подготовку и переподготовку учителей, в том числе, на базе воссоздаваемого Национального педагогического института. В целом, при изучении языков следует развивать, прежде всего, коммуникативные навыки. Эти задачи неоднократно ставились перед Министерством образования, однако эффетивность проводимой работы по-прежнему невысока и вызывает обоснованные нарекания граждан. Министерству, как центру ответственности, следует сделать соответствующие выводы и принять необходимые меры".