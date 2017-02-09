Рустам Минниханов совершил малый хадж

|08 февраля в 14:17
11 и 12 февраля пройдут публичные обсуждения проектов благоустройства бульваров Шишкинский и Тинчурина, а также второй очереди набережной Габдуллы Тукая.
|08 февраля в 13:25
Сообщение о пропаже поступило в 10 часов утра. Игла размером 2,5см х 0,8мм была сделана из материала «Кобальт 60», исчезла из сейфа закрытого хранилища.
|08 февраля в 11:07
Он доступен в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, позволяет подавать электронное заявление о предоставлении набора услуг.
|08 февраля в 10:57
Для поддержки молодежного общественного движения в Челнах ежегодно вручается 20 именных стипендий мэра города. Теперь стипендия мэра города составит 24 тысячи, а премии – 20 тысяч рублей.
|08 февраля в 10:27
Конкурс проводится в четыре этапа: «Зима в Набережных Челнах», «Весна в Набережных Челнах», «Лето в Набережных Челнах», «Осень в Набережных Челнах».
|08 февраля в 09:33
Президенту Татарстана предоставили возможность совершить особый ритуал паломника – прикоснуться к Хаджар аль-асвад, Черному камню, и совершить молитву.
|07 февраля в 19:00
Из-за приближающихся морозов он может спасти многих автомобилистов на трассе.
|07 февраля в 16:54
Жертвами серийного убийцы стали 22 женщины в различных регионах Поволжья - в республиках Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Челябинской области, Перми и Башкирии.
|07 февраля в 15:04
Новая забава российских подростков - перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом.
|07 февраля в 12:19
Автогигант с рабочим визитом посетили директор функции казначейства ГК «Ростех» Илина Мигаль и руководитель направления казначейских операций.
Комментарии посетителей
у нас в деревне есть постоянный критик поссовета, вот уже лет десять он приходит к поссовету и кричит им...
В 1941 г. ей было 20 лет, в силу возраста она не могла работать секретарем райкома партии, для этого нужен был...
Рустам Минеханов сделал хадж ..умру..Так сделай так.
По-моему, это единственный здесь постоянный комментатор. Им гордиться нужно:)
закатилась наверно
тут все дело в личности еретнова. сытый голодного не разумеет, а как известно сергей из хорошей семьи. потом...
Все политики в ходе эволюции проходят стадию “еретнова”, окукливаются и вылетают в большой мир, в отличии от ...
Как говорил небезысвестный мастер ШВГ во время сеансов магии по распределению земли : “решить не значит...
антибиотики детям не игрушка
“...подурнело после того, как он съел в «Мадине» салат из капусты, суп «Шурпа» и котлеты, 3 жареных гуся, 2...
Был случай, когда в кафе “Эльф” отравилось несколько человек, люди в больницу попали. А кафе тогда не закрыли....
” Я считаю, что надо ... ” - еще один счетовод. Сначала мелочь у себя в карманах пересчитай, вдруг на фанфурик не...
Не выйдет что ? Если вы сочли себя гомиком, закиданным как...ми, я здесь при чем ?
Халяльной. PS: Че это сразу - кошерной ? Причем здесь кашрут ?
Мимо :)))))) Не тратьте на меня какашки, у вас ничего не выйдет.
Простите, вы гомосексуалист ? Которому нравится , когда его закидывают какашками ? Смелое признание,...
Нет, не наказывают. Им предписывают установить реактивные двигатели вертикального взлета на базе...
А что, мне нравится 123. По-моему, заслужил приз от редакции за настойчивость в комментировании и закидывании...
Ты бизнес план по приобретению туалетной бумаги сначала составь, неформальный лидер транспортного комитета...
да ну - ГНУ . Вы во первых мужчина или женщина ? Логика у вас типично женская - в стиле “во первых не брала, во...