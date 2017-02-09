Рустам Минниханов совершил малый хадж

В ходе визита в Саудовскую Аравию Президент Татарстана Рустам Минниханов совершил малый хадж – умру. В социальных сетях он разместил фото и видео из священного города Мекки.

Только почетные гости короля Саудовской Аравии могут войти внутрь Каабы. Минниханову предоставили возможность совершить особый ритуал паломника – прикоснуться к Хаджар аль-асвад, Черному камню, и совершить молитву, сообщает Татпресса.