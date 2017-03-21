Президент РТ Рустам Минниханов стал героем комикса «Могучие рейнджеры России». Комикс рассказывает о защитниках страны из разных регионов и их суперспособностях, пишет портал e-Kazan.ru. Рейнджер из Татарстана одет в зеленый костюм с эчпочмак-забралом. В его руках мощное оружие – нунчакчаки. В особых случаях к нему на помощь может прийти «Минниханов с миниганом» (пулемет). Автор комикса – известный интернет-художник Duran.
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Сегодня в новостях:
|21 марта в 16:13
Медведев распорядился об индексации пенсии с 1 апреля
Глава минтруда РФ Максим Топилин заявил, что в ближайшие три года размер реальных пенсий в России будет снижаться на 0,5% ежегодно, даже несмотря на индексации.
|21 марта в 15:33
АвтоВАЗ отзывает 106 тысяч автомобилей LADA Kalina и Granta
Причиной послужил заводской брак троса сцепления в автомобилях с механической коробкой передач.
|21 марта в 14:41
“Мастеровые”: доступен виртуальный 3D тур по театру
Теперь виртуально прогуляться по знаменитому театру города Набережные Челны можно из любой точки мира с помощью сети Интернет.
|21 марта в 13:24
Владельцы «ТАИФА» снова в списке долларовых миллиардеров
По данным Forbes братья Шаймиевы занимают 1795-ю строчку рейтинга Forbes, а Сультеев с Шигабутдиновым делят 1940-е место.
|21 марта в 13:10
Рустам Минниханов стал героем комикса «Могучие рейнджеры России»
Рейнджер из Татарстана одет в зеленый костюм с эчпочмак-забралом. В его руках мощное оружие – нунчакчаки.
|21 марта в 12:36
Директор ООО «Авиценна» незаконно продал медицинские изделия на сумму 4,3 млн руб
53-летнего директора и учредителя ООО «Авиценна» подозревают в незаконном производстве этих медицинских изделий.
|21 марта в 12:33
На КАМАЗе выбрали лучшего рационализатора
Ренат Гимадиев подал 23 технических идеи, 17 из них уже работают, а экономический эффект от их внедрения составил свыше 5,3 млн рублей.
|21 марта в 12:07
Женщину, которая выпала из балкона в Заинске, госпитализировали в БСМП Челнов
Проходившие мимо подростки снимали инцидент на видео, смеясь и комментируя происходящее нецензурной бранью.
|21 марта в 11:26
«Спурт банк» продлил ограничение на выдачу наличных
Эта мера была принята 13 марта после информационной атаки, фейковых сообщений об отзыве лицензии и паникой среди клиентов.
|21 марта в 11:06
Сенатор от Татарстана Олег Морозов заявил о бойкоте Евровидения
Он сказал, что если Юлию Самойлову в Киев не пустит СБУ, Москва не намерена менять ее на другую участницу песенного конкурса от России.
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Правдомер
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Рустам МиннихановПрезидент РТ
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01 марта, 2017
Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»
Рустам Минниханов стал героем комикса «Могучие рейнджеры России»
Президент РТ Рустам Минниханов стал героем комикса «Могучие рейнджеры России». Комикс рассказывает о защитниках страны из разных регионов и их суперспособностях, пишет портал e-Kazan.ru. Рейнджер из Татарстана одет в зеленый костюм с эчпочмак-забралом. В его руках мощное оружие – нунчакчаки. В особых случаях к нему на помощь может прийти «Минниханов с миниганом» (пулемет). Автор комикса – известный интернет-художник Duran.
Комментарии посетителей
Вот это да! Наши УК не выполняют все пункты Правил благоустройства! Оценка за их работу1! А мы им...
Ну о какой репутации идет речь? Сказано же - “информационная атака”, а сам банк белый и пушистый.
КРУТО!
И Хазеева тоже надо отправить на вертолете.и раскалоть его по земельным вопросам которые он решал для своих...
Харитонов и глава Хазеев это одного поля ягоды.Из за Харитонова, Хазеев превратился в олигарха, поэтому и не...
не волнуйся,если халиков слетит за ним хазеева свалят, а харитонов полюбас не усидит, потому что крыша начала...
Пусть ” валит” куда хочет, толку от него нет.
Читаешь материал - выеденного яйца не стоит. Раздутый мыльный пузырь. Но огомное спасибо автору за “вишенку...
СУД НАД ХАРИТОНОВЫМ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ИЛИ В МОСКВЕ ИЛИ В ПИТЕРЕ. В ТАТАРСТАНЕ У НЕГО ВЕЗДЕ ЗАВЯЗКИ. ПОКА ЕГО НЕ...
Не верю в правосудие! Харитонов избежит ответственности и вряд ли его как нибудь накажут.Весь район говорит...
Полюбому Харитонова отмажут,потому что за ним стоит глава Тукаевского района Хазеев. Вместе все дела...
А как насчет репутации и вывода д/с из оборота? Это тоже выгодно?
а у нас разве не так написано? “Судя по информации размещенной на официальном сайте фемиды, дело поступило в...
ДЕЛО № 1-39/2017. 27 февраля 2017 года дело по обвинению Харитонова Г.Н. поступило судье Маннаповой Г.Р. На 19 марта 2017...
Жаль животных... уничтожают без разбора местные дворники и “любители” животных... проклятье им за это... жизнь...
Все суды Шарипов проиграл. Это значит, нарушений суд в деятельности ИП не нашел. Статья лживая..
Лечится. Удаляют пораженное легкое. Проводят другие виды лечения тоже. Сначала куришь и куришь, или терпишь...
Не все меряется деньгами. У меня отец умер от рака легких, брат тоже заболел - оба курильщики. Когда врачи...
Бизнес есть бизнес - вейпы не под запретом. Сами плохо воспитываете детей раз они у вас курят. Неча на других...
Эти вейпы продают в Челнах на каждом шагу. Дети покупают. А потом мы говорим о смертности!!! Запретите хотя бы...