Рустам Минниханов: у нас упали продажи водки

В Татарстане снизился объем продаж легальной водки, по словам президента РТ Рустама Минниханова, падение связано с ростом доли контрафактного алкоголя. Об этом он заявил накануне на совещании, передает пресс-служба правительства РТ.

Так, объем продаж водки снизился в 18 районах Татарстане по итогам первого полугодия 2017 года, при этом, в общем и целом, за первую половину этого года объем продаж алкогольной продукции вырос на 4% по сравнению с прошлогодними показателями.

В Татарстане были отмечены 543 случая отравлений алкоголем, наибольшее количество летальных случаев зарегистрированы в Атнинском, Рыбно-Слободском, Спасском, Аксубаевском районах.

Минниханов по итогам заседания поручил подготовить "дорожную карту" по улучшению ситуации на алкогольном рынке Татарстана.