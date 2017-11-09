Рустам Минниханов: у нас упали продажи водки

В Татарстане снизился объем продаж легальной водки, по словам президента РТ Рустама Минниханова, падение связано с ростом доли контрафактного алкоголя. Об этом он заявил накануне на совещании, передает пресс-служба правительства РТ.
Так, объем продаж водки снизился в 18 районах Татарстане по итогам первого полугодия 2017 года, при этом, в общем и целом, за первую половину этого года объем продаж алкогольной продукции вырос на 4% по сравнению с прошлогодними показателями.
В Татарстане были отмечены 543 случая отравлений алкоголем, наибольшее количество летальных случаев зарегистрированы в Атнинском, Рыбно-Слободском, Спасском, Аксубаевском районах.
Минниханов по итогам заседания поручил подготовить "дорожную карту" по улучшению ситуации на алкогольном рынке Татарстана.
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