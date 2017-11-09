Рустам Минниханов: у нас упали продажи водки

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08 ноября в 16:43
В 2018 году в Челнах планируется привести в нормативное состояние 44 км дорог
В 2018 году в Челнах планируется привести в нормативное состояние 44 км дорог

Общий объем финансирования предположительно составит 1 млрд. 460 млн. рублей.

08 ноября в 15:35
В Татарстане мужчина на протяжении двух лет насиловал свою дочь
В Татарстане мужчина на протяжении двух лет насиловал свою дочь

Девочка боялась сообщать кому-либо о произошедшем, поскольку пьяный отец регулярно избивал родственников.

08 ноября в 14:49
На бульваре Энтузиастов в Челнах открылся обновленный стационарный пост
На бульваре Энтузиастов в Челнах открылся обновленный стационарный пост

Место осталось прежним, а вот площадь больше. Увеличилось число комнат, в помещении стало теплее.

08 ноября в 14:18
В Челнах зоозащитники собирают деньги на лечение кошки, которую сбросили с балкона
В Челнах зоозащитники собирают деньги на лечение кошки, которую сбросили с балкона

По данным волонтеров, живодерами оказались три маленькие девочки. В тот же вечер животное забрали волонтеры на передержку.

08 ноября в 13:47
Энгель Фаттахов: в РТ 220 учителей татарского языка попадают под сокращение
Энгель Фаттахов: в РТ 220 учителей татарского языка попадают под сокращение

Глава Минобрнауки РТ сообщил, что, начиная со второй четверти, родителям школьников предоставляется право выбора изучения родного языка. 30% выбрали русский, остальные — татарский.

08 ноября в 11:57
Челнинка хотела сдать комнату, а в итоге лишилась своих накоплений
Челнинка хотела сдать комнату, а в итоге лишилась своих накоплений

Неизвестный попросил пенсионерку набрать некоторую комбинацию цифр в банкомате.

08 ноября в 11:57
Минздрав РТ объявил акцию для бородатых мужчин «БороДАбрь»
Минздрав РТ объявил акцию для бородатых мужчин «БороДАбрь»

Чтобы поучаствовать, достаточно отрастить бороду в ноябре, выложить фото в соцсети с хэштегом #бородабрь2017 и рассказать про здоровье мужчин. Акция направлена на профилактику онкозаболеваний.
08 ноября в 09:47
В Челнах проведут мастер класс по скандинавской ходьбе для пожилых людей
В Челнах проведут мастер класс по скандинавской ходьбе для пожилых людей

Занятие состоится 9 ноября в 9.00 в Парке Победы (сбор возле скамеек «Бабочки»). При себе иметь палки для ходьбы, спортивную форму и хорошее настроение.
08 ноября в 08:42
Рустам Минниханов: у нас упали продажи водки
Рустам Минниханов: у нас упали продажи водки

В Татарстане снизился объем продаж легальной водки, по словам президента РТ Рустама Минниханова, падение связано с ростом доли контрафактного алкоголя.

08 ноября в 08:37
Кыш Бабай вошел в тройку самых популярных Дедов Морозов страны
Кыш Бабай вошел в тройку самых популярных Дедов Морозов страны

Татарстанский Кыш Бабай занял второе место в рейтинге самых популярных Дедов Морозов России по версии аналитического агентства «ТурСтат». Он уступил только Деду Морозу из Великого Устюга.

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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск №42 от 01 ноября, 2017г.
09 ноября 2017г. 08:20

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В Татарстане упал вертолет: погиб пилот
В Татарстане упал вертолет: погиб пилот





ГлавнаяВечерка On-Line
в 08:42
Рубрика: Вечерка On-Line

Рустам Минниханов: у нас упали продажи водки

Рустам Минниханов: у нас упали продажи водки

В Татарстане снизился объем продаж легальной водки, по словам президента РТ Рустама Минниханова, падение связано с ростом доли контрафактного алкоголя. Об этом он заявил накануне на совещании, передает пресс-служба правительства РТ.

Так, объем продаж водки снизился в 18 районах Татарстане по итогам первого полугодия 2017 года, при этом, в общем и целом, за первую половину этого года объем продаж алкогольной продукции  вырос на 4% по сравнению с прошлогодними показателями.

В Татарстане были отмечены 543 случая отравлений алкоголем, наибольшее количество летальных случаев зарегистрированы в Атнинском, Рыбно-Слободском, Спасском, Аксубаевском районах.

Минниханов по итогам заседания поручил подготовить "дорожную карту" по улучшению ситуации на алкогольном рынке Татарстана.

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Комментарии:

.
08.11.2017 10:31

а может пить меньше стали ?

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