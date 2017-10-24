Рустам Минниханов уехал в США

|24 октября в 11:21
Сегодня депутаты горсовета внесли изменения и ограничения в порядок приватизации.
|24 октября в 11:05
23 октября певец выступил в автограде с сольным концертом.
|24 октября в 10:20
Но даже после этого текущий дефицит казны составляет свыше 700 миллионов рублей.
|24 октября в 09:51
В Управление продолжают поступать звонки от граждан с просьбой разъяснить правомерность действий сотрудников, которые запрещают проносить с собой продукты питания и напитки.
|24 октября в 08:47
Суммарный доход Набережных Челнов за 9 месяцев 2017 года находится на отметке в 6 млрд 353 млн рублей. Из этой суммы 3 млрд 457 млн рублей получены за счет собственных доходов.
|24 октября в 08:33
12-летний школьник пропал накануне, около четырех часов дня.
|24 октября в 08:27
В больницу вместе с сыном поехал 28-летний отец. Будучи в нетрезвом состоянии, по пути следования мужчина пошатнулся и упал на ребенка. Спустя два часа мальчик скончался в больнице.
|24 октября в 08:22
Соответствующее открытое письмо было опубликовано в группе в соцсети под названием «Татары за Собчак». Активисты также обращают внимание, что татары — второй по численности народ в РФ.
|24 октября в 08:16
Камеры устанавливаются с целью обеспечения «общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Татарстан».
|24 октября в 08:08
Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД города задержали 32-летнего челнинца по подозрению в сбыте более 2 гр. марихуаны.
Комментарии посетителей
Россия большая - Вы спокойно можете уехать в другой город России, где не изучают татарский язык в...
Это крымская кликуша всех взбудоражила. Не нравится-не ходите! Уверен, они и историю не знают, и библию не...
Что за уроды поставили значок “нравится” на такой печальной новости? Вы совсем с ума сошли что ли?
Лёня, не обращай внимания на мракобесов.
“Я не читал, но осуждаю!” Где-то я уже такое слышал... P.S. Не нравится - не ходи, не смотри.
А запуск образовательной программы «Курс прорывного лидерства» для руководителей высшего звена...
и каковы итоги таких поездок-что внедрили в татарстане ? и как оно у нас работает ?
У нас есть только одна Конституция - Конституция Российской Федерации.
Ну чё делать то ??? Изучать или нет ? Если нет - считай что пропало, если изучать - есть два путя - изучать...
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на гэсе в 7 комплексе внутриквартальную дорогу 2или 3 месяца ремонтировали
во всех автобусах и маршрутках надо разместить электронный адрес хозяина автобуса или директора...
Из школы уволилась в 2000 году именно из-за этого. НИЧЕГО не поменялось за 17 (!) лет.
Всем частникам можно разрешить, если соблюдаются все требования безопасности перевозки людей, и нормальных...
Это точно! Приходится из денег, собранных родительским комитетом с родителей школьников, оплачивать эти...
Что означает “на ЭТОЙ неделе”? Это что? В КАЖДУЮ неделю что ли теперь работники детсадов должны будут ездить...
Да уж! Хоть кто-то поднял эту тему! НАДОЕЛО! Заполнять залы , покупать книги и билеты на концерты , выписывать...
а почему данное объявление не направлено в прокуратуру города?
Представьте, что в какой-нибудь конторе сидят одни англоязычные... если бы да кабы во рту бы выросли грибы! Где...
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