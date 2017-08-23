Рустам Минниханов вручил награды членам команды «КАМАЗ-Мастер»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с участниками победившей в самой протяженной в мире гонке – ралли «Шелковый путь» команды «КАМАЗ-Мастер». Чествование прошли в резиденции главы республики в Казанском Кремле.
Напомним, ралли проходило с 7 по 22 июля. В зачете грузовиков татарстанцы заняли весь пьедестал почета. На первом месте в общем зачете оказался экипаж Дмитрия Сотникова, на втором – Антона Шибалова, а на третьем – Айрата Мардеева. В этом году татарстанская команда опробовала грузовик с рядным двигателем и машину с автоматической коробкой передач. Обе новинки достойно прошли испытание марафоном.
Президент РТ вручил внесшим свой вклад в очередную победу челнинской команды государственные награды. Медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» были удостоены штурманы Руслан Ахмадеев и Айдар Беляев, а также пилот Дмитрий Сотников. Медаль РТ «За доблестный труд», Президент Татарстана вручил пилоту Антону Шибалову. Ведущий инженер Роберт Аматыч и фрезеровщик Ирек Гиниятов с этого дня стали заслуженными машиностроителями РТ, а пилот Айрат Мардеев, механик Дмитрий Свистунов и водитель-испытатель Ильдар Шайсултанов – заслуженными работниками транспорта РТ. Наконец, благодарностей Президента РТ удостоились электромонтер Юрий Богородский, инженер Максим Война, специалист отдела маркетинга Оксана Захарова, слесарь Айрат Исрафилов, начальник участка подготовки и испытаний двигателей Олег Кулаков, механики Ильнур Мустафин и Дмитрий Никитин, а также кладовщик бюро обеспечения Елена Тубаева.
«Поздравляю вас с успешным завершением очередного испытания. По итогам вы вновь доказали миру, что являетесь лучшей командой», – обратился к собравшимся Рустам Минниханов. Он отметил, что команда «КАМАЗ-Мастер», символизирует собой высочайшую надежность российской, татарстанской техники, а также скорость, профессионализм и преданность своему делу.
Лидер республики напомнил, что на протяжении многих лет «КАМАЗ-Мастер» является системным победителем и призером различных состязаний. Так команда уже четырежды становилась победителем ралли-марафона «Дакар» и семь раз была лучшей в международном ралли «Шелковый путь».
Руководитель команды Владимир Чагин в ответном слове подчеркнул, что ее победы – заслуга в том числе руководства республики, Набережных Челнов и КАМАЗа, которое создало все условия, чтобы у «КАМАЗ-Мастера» была возможность заниматься любимым делом и добиваться успехов, пишет ИА "Татар-Информ".
«Мы первый раз встречаемся именно после "Шелкового пути", обычно наши встречи происходят уже после "Дакара". Так что расслабляться не надо. Впереди еще очень серьезная гонка», – напутствовал команду руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.
Комментарии посетителей
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