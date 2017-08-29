Рустам Минниханов встретился с создателем криптовалюты Ethereum

С основателем проекта Ethereum Виталиком Бутериным встретился сегодня Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба президент республики Татарстан.
Встреча прошла в рабочем кабинете Минниханова в Доме Правительства РТ, в ней также приняли участие заместитель Премьер-министра РТ – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, помощник Президента РТ Айрат Нурутдинов, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и др. Стороны обсудили вопросы возможного сотрудничества, взаимодействия по ряду направлений. Виталик Бутерин прибыл в Казань для участия во всероссийской конференции «Блокчейн: новая нефть России».
СПРАВКА:
Виталик Бутерин - канадский программист российского происхождения, сооснователь криптопроекта Ethereum, за идею которого в 2014 году выиграл премию «World Technology Award». На развитие данного проекта Бутерин в 2013 году получил грант в 100 тысяч долларов от фонда «Thiel Fellowship». И уже через год капитализация его проекта составила 18 миллионов долларов.
Фонд «Сколково» в сотрудничестве с Ethereum («Эфириум») организуют Центр разработки блокчейн-технологий, куда будут привлекать российских программистов для создания приложений и продуктов на базе блокчейн-платформы Ethereum. Это первый подобный проект «Сколково», ориентированный на данную технологию.
Комментарии посетителей
не хило ,только ни кто их не содержит- брехня,и распил денег,
Да, прикольно. Пустые тележки для денег. Теперь они ему не нужны. Денюжки укатили в неизвестном направлении,...
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