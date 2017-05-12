Рустам Нигматуллин стал первым вице-премьером Татарстана

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12 мая в 14:59
Экс-глава Внешпромбанка получила 9 лет колонии
Экс-глава Внешпромбанка получила 9 лет колонии

Лариса Маркус признана виновной по делу о растрате около 114 млрд. рублей кредитной организации.

12 мая в 14:11
Представители пострадавших клиентов татарстанских банков привезли Путину икону
Представители пострадавших клиентов татарстанских банков привезли Путину икону

“Она будет помогать президенту во всех его делах праведных”, уверена инициативная группа координационного центра.

12 мая в 13:28
В Челнах из магазина изъяты 7 000 яиц
В Челнах из магазина изъяты 7 000 яиц

Как предполагают надзорные органы, продукция из Лаишевского района может быть заражена “птичьим гриппом”.

12 мая в 12:15
НЧТС переносит первый этап опрессовки в Челнах
НЧТС переносит первый этап опрессовки в Челнах

Как говорится в официальном сообщении, причиной стала прохладная температура воздуха.

12 мая в 08:33
Группа «7Б» выступит на открытии мотосезона в Набережных Челнах
Группа «7Б» выступит на открытии мотосезона в Набережных Челнах

13 мая байкеры из местного отделения клуба «Ночные волки» начнут заезд от автозаправочной станции на Альметьевском тракте. Колонной они проедут до ТЦ «Торговый квартал».

12 мая в 08:27
В Татарстане вновь откроются вытрезвители
В Татарстане вновь откроются вытрезвители

В первом чтении Госсовет РТ поддержал пакет поправок к действующему законодательству о передаче органам местного управления полномочий по оказанию помощи нетрезвым гражданам.
12 мая в 08:09
Суд признал Татарский общественный центр в Челнах экстремистской организацией‍
Суд признал Татарский общественный центр в Челнах экстремистской организацией‍

Деятельность Татарского общественного центра, созданного в Набережных Челнах в 1990-е годы братьями Кашаповыми, запрещена на территории РФ.

12 мая в 08:02
На горячую линию по правам детей на дошкольное образование в РТ поступило 37 обращений
На горячую линию по правам детей на дошкольное образование в РТ поступило 37 обращений

Наибольшее количество из них касались вопросов зачисления в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 лет.

11 мая в 15:57
Цены на ЖКХ будут рассчитывать по новой формуле с 2018 года
Цены на ЖКХ будут рассчитывать по новой формуле с 2018 года

Из расчетов планируется исключить фиксируемую расчетную предпринимательскую прибыль для муниципальных и государственных организаций.

11 мая в 14:21
В Татарстане подросток сорвался с балкона и погиб
В Татарстане подросток сорвался с балкона и погиб

Инцидент произошел 9 мая. По предварительным данным, мальчик вышел покурить.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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12 мая 2017г. 15:22

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в 10:54
Рубрика: Вечерка On-Line

Рустам Нигматуллин стал первым вице-премьером Татарстана

Рустам Нигматуллин стал первым вице-премьером Татарстана

Первым заместителем Премьер-министра Татарстана назначен Рустам Камильевич Нигматуллин. Его кандидатуру поддержали парламентарии на 28-м заседании Госсовета РТ.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сообщил, что кандидатура Нигматуллина была рассмотрена сегодня на заседании двух комитетов парламента – по государственному строительству и местному самоуправлению и по экономике, инвестициям и предпринимательству. Члены комитетов предложили открытое голосование, которое поддержали депутаты на заседании республиканского парламента, сообщает "Татар Информ".

На заседании кандидатуру на согласование внес Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Давая оценку первому вице-мэру Казани Рустаму Нигматуллину, он отметил: «Зарекомендовал себя как эффективный и грамотный руководитель, хороший хозяйственник».

За кандидатуру Нигматуллина проголосовали 83 депутата, против – нет, воздержались два человека.

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