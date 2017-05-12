Рустам Нигматуллин стал первым вице-премьером Татарстана

Первым заместителем Премьер-министра Татарстана назначен Рустам Камильевич Нигматуллин. Его кандидатуру поддержали парламентарии на 28-м заседании Госсовета РТ.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сообщил, что кандидатура Нигматуллина была рассмотрена сегодня на заседании двух комитетов парламента – по государственному строительству и местному самоуправлению и по экономике, инвестициям и предпринимательству. Члены комитетов предложили открытое голосование, которое поддержали депутаты на заседании республиканского парламента, сообщает "Татар Информ".

На заседании кандидатуру на согласование внес Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Давая оценку первому вице-мэру Казани Рустаму Нигматуллину, он отметил: «Зарекомендовал себя как эффективный и грамотный руководитель, хороший хозяйственник».

За кандидатуру Нигматуллина проголосовали 83 депутата, против – нет, воздержались два человека.