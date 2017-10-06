Рядом с Татарстаном объявлен режим чрезвычайной ситуации

Сегодня, 6 октября, появилась информация о том, что в Туймазинском районе республики Башкортостан введен режим чрезвычайной ситуации. В нескольких селах района у домашних животных был обнаружен ящур. Уличная торговля мясом и молоком сейчас запрещена.

По словам местных жителей, в опасной зоне эксперты уже проводят проверку. В Роспотребнадзоре наличие заболевания у животных подтвердили.

– Зарегистрированы случаи ящура у домашних животных в личных подсобных хозяйствах в Туймазинском районе. Диагноз подтвержден у девяти голов скота, в том числе шесть – у крупного рогатого. В очагах распространения ящура проводятся все необходимые санитарные и профилактические мероприятия. Ветеринары определили круг животных, которых подвергнут вынужденному убою, – это 400 голов. Затем животных сожгут на спецплощадках. Определен круг контактных лиц, это 838 человек, из них 141 ребенок. Данные о них переданы в больницу, за ними будут наблюдать, – сказали в пресс-службе ведомства сетевому изданию «Уфа1 ру».