Рыбак из Челнов получил смертельный удар током

61-летний мужчина погиб на рыбалке, сообщает СУ СКР по РТ. Несчастный случай произошел на берегу реки Мензели около деревни Сулюково Сармановского района Татарстана.
Согласно предварительным данным, мужчина решил сменить место ловли и поднялся на пригорок. Вытянув удилище вверх, он случайно задел провода высоковольтной линии электропередачи. В результате поражения током он скончался.
Известно, что погибший приехал на рыбалку со знакомым из Набережных Челнов. Последний и обнаружил его мертвым, пишет "Вечерняя Казань".
По факту проводится доследственная проверка.
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