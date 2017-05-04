Рыбаки в Татарстане нашли завернутое в полиэтилен тело девушки

Завернутое в полиэтиленовый пакет тело на берегу водохранилища напротив города Заинска обнаружили рыбаки сегодня, 4 мая.

На вид женщине 20-25 лет. На теле были обнаружены ножевые ранения, от которых предположительно и наступила смерть. Предположительно тело пролежало в воде не менее недели.

Следственный комитет республики возбуждил уголовное дело по статье "убийство".

В настоящее время останки направлены на экспертизу. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности потерпевшей, а также лица причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.