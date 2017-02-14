С 1 апреля социальные пенсии челнинцев будут повышены на 2,6 %

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14 февраля в 11:28
Водители Челнов предупреждают о снежной буре за городом
Водители Челнов предупреждают о снежной буре за городом

По словам очевидцев, из-за сильного бокового ветра на дороге Челны-Заинск, фура сползла в кювет. МЧС разослало предупреждение.

14 февраля в 10:15
Экс-глава Россельхозбанка в Татарстане осужден за злоупотребления полномочиями
Экс-глава Россельхозбанка в Татарстане осужден за злоупотребления полномочиями

Он препятствовал взысканию со своего семейного бизнеса кредитного долга на сумму более 136 млн рублей.

14 февраля в 08:58
Тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ: результаты положительные
Тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ: результаты положительные

Для зарядки электробуса, который тестируется сейчас на маршрутах Санкт-Петербурга, требуется всего 6 минут.

14 февраля в 08:28
Хоккейная сборная России выиграла турков со счетом 42:0 (ВИДЕО)
Хоккейная сборная России выиграла турков со счетом 42:0 (ВИДЕО)

Встреча проходила в рамках в рамках Зимнего европейского юношеского Олимпийского фестиваля.

13 февраля в 14:44
Полицейские Челнов задержали воришек светильников из новостроек
Полицейские Челнов задержали воришек светильников из новостроек

Рабочие управляющей компании обнаружили отсутствие более 100 светильников общей стоимостью свыше 90 тысяч рублей.

13 февраля в 14:36
“Коронованный лев” появился в СИЗО Татарстана для малолетних преступников
“Коронованный лев” появился в СИЗО Татарстана для малолетних преступников

При проведении ремонта учитывая положительный опыт арт-терапии в работе с подростками.

13 февраля в 14:12
В Татарстане посадили бандитов, напавших на инвалида-сироту
В Татарстане посадили бандитов, напавших на инвалида-сироту

Налетчиков, которые требовали с него деньги и передачи документов на машину, остановили прохожие.

13 февраля в 13:39
В Казань с «визитом дружбы» приедет мэр Парижа Анн Идальго
В Казань с «визитом дружбы» приедет мэр Парижа Анн Идальго

В конце декабря между столицами Татарстана и Франции было подписано соглашение о работе в сфере развития туризма, культуры и спорта.

13 февраля в 12:45
Массовые нарушения выявлены в частных детсадах Челнов
Массовые нарушения выявлены в частных детсадах Челнов

Власти города посоветовали надзорным органам их не наказывать, а “в тактичной форме посмотреть, что там происходит”.

13 февраля в 11:15
Все муниципальные автобусы в Челнах будут оснащены видеорегистраторами
Все муниципальные автобусы в Челнах будут оснащены видеорегистраторами

Такое распоряжение дал мэр города после доклада главы ГИБДД о росте аварийности с участием общественного транспорта.


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Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

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Новости

Выпуск 5 от 09 февраля, 2017г.
14 февраля 2017г. 13:48

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Хоккейная сборная России выиграла турков со счетом 42:0 (ВИДЕО)
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ГлавнаяВечерка On-Line
в 10:33
Рубрика: Вечерка On-Line

С 1 апреля социальные пенсии челнинцев будут повышены на 2,6 %

С 1 апреля социальные пенсии челнинцев будут повышены на 2,6 %

О пенсионном обеспечении в городе Набережные Челны рассказал сегодня на деловом понедельнике начальник ведомства Эдуар Фаттахов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Управление ПФР в Набережных Челнах является самым крупным в России, на учете состоит 145 тысяч пенсионеров, из них 126 тысяч по возрасту. Удельный вес от общей численности населения города составляет 27 %. Отмечу, что ежегодно численность пенсионеров увеличивается в среднем от трех до пяти тысяч. Ежегодно назначается 11 тысяч пенсий, это 15 % всех назначений по республике», - сказал он.

Эдуар Фаттахов сообщил, что за 2016 год  в бюджет Пенсионного фонда  поступило 12,7 млрд. рублей (за 2015 г. – 12,41), в бюджеты фондов обязательного медицинского страхования – 2,8 млрд. рублей (за 2015 г. – 2,7).  Темпы роста поступлений страховых взносов по сравнению с 15 годом составили 102,4 % и 106,6 %  соответственно, что на  470 млн.руб. превышает  размер соответствующего показателя в 15 году. (14,5 % от поступлений  в целом по Республике).  

«Это позволило нам выполнить в полном объеме все  государственные обязательства,  установленные законодательством,  своевременно  провести   мероприятия  по повышению уровня пенсионного обеспечения и обеспечить  выплату всех видов пенсий, пособий и иных социальных выплат», - подчеркнул начальник Пенсионного фонда.

В целом,  расходы  на выплаты всех видов пенсий за 2016 год составили  23,3 млрд.рублей, и по сравнению с  2015 годом (21,9 млрд.руб)  они увеличились на  1,4 млрд.рублей или на 6 %. 

C 1 февраля этого года осуществлена  индексация страховых пенсий на 5,4 %. С 1 апреля  будет повышение пенсий по гособеспечению, в том числе социальных пенсий на 2,6 %.

В августе будет проведена традиционная корректировка страховых пенсий работающих пенсионеров по начисленным страховым взносам. 

В январе этого года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, организована единовременная выплата в размере 5 000 рублей,  145 тыс.  челнинцев получили ее. В Набережных Челнах сумма выплат составила 723 млн.рублей. Выплата была произведена гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года.

В результате проведенных мероприятий по индексации средний размер страховой пенсии с 1 февраля 2017 года составляет 12.600 рублей (на 01.01.2016 г. 11.969, на 01.01.15 – 11.625).

Средний размер страховой пенсии по возрасту – 13. 160 рублей (на 01.01.2016 г. – 12.487, на 01.01.15  - 12.165). 

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