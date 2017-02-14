С 1 апреля социальные пенсии челнинцев будут повышены на 2,6 %

О пенсионном обеспечении в городе Набережные Челны рассказал сегодня на деловом понедельнике начальник ведомства Эдуар Фаттахов, сообщает пресс-служба мэрии.
«Управление ПФР в Набережных Челнах является самым крупным в России, на учете состоит 145 тысяч пенсионеров, из них 126 тысяч по возрасту. Удельный вес от общей численности населения города составляет 27 %. Отмечу, что ежегодно численность пенсионеров увеличивается в среднем от трех до пяти тысяч. Ежегодно назначается 11 тысяч пенсий, это 15 % всех назначений по республике», - сказал он.
Эдуар Фаттахов сообщил, что за 2016 год в бюджет Пенсионного фонда поступило 12,7 млрд. рублей (за 2015 г. – 12,41), в бюджеты фондов обязательного медицинского страхования – 2,8 млрд. рублей (за 2015 г. – 2,7). Темпы роста поступлений страховых взносов по сравнению с 15 годом составили 102,4 % и 106,6 % соответственно, что на 470 млн.руб. превышает размер соответствующего показателя в 15 году. (14,5 % от поступлений в целом по Республике).
«Это позволило нам выполнить в полном объеме все государственные обязательства, установленные законодательством, своевременно провести мероприятия по повышению уровня пенсионного обеспечения и обеспечить выплату всех видов пенсий, пособий и иных социальных выплат», - подчеркнул начальник Пенсионного фонда.
В целом, расходы на выплаты всех видов пенсий за 2016 год составили 23,3 млрд.рублей, и по сравнению с 2015 годом (21,9 млрд.руб) они увеличились на 1,4 млрд.рублей или на 6 %.
C 1 февраля этого года осуществлена индексация страховых пенсий на 5,4 %. С 1 апреля будет повышение пенсий по гособеспечению, в том числе социальных пенсий на 2,6 %.
В августе будет проведена традиционная корректировка страховых пенсий работающих пенсионеров по начисленным страховым взносам.
В январе этого года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, организована единовременная выплата в размере 5 000 рублей, 145 тыс. челнинцев получили ее. В Набережных Челнах сумма выплат составила 723 млн.рублей. Выплата была произведена гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года.
В результате проведенных мероприятий по индексации средний размер страховой пенсии с 1 февраля 2017 года составляет 12.600 рублей (на 01.01.2016 г. 11.969, на 01.01.15 – 11.625).
Средний размер страховой пенсии по возрасту – 13. 160 рублей (на 01.01.2016 г. – 12.487, на 01.01.15 - 12.165).
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