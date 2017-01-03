С 1 января можно приобретать полисы ОСАГО в электронном виде

Приобретение полисов ОСАГО теперь доступно для автовладельцев в электронном виде. Их можно купить через сайты страховых компаний. 1 января вступили в силу поправки к закону «Об ОСАГО», в соответствии с которыми можно заключать договор обязательного страхования автогражданской ответственности в виде электронного документа. Об этом сообщает ТАСС.
«Электронные продажи позволят существенно повысить доступность услуги ОСАГО и поднять сервис страховщиков на качественно новый, отвечающий современным требованиям финансового рынка уровень», – цитирует агентство зампредседа Банка России Владимира Чистюхина.
Страховщики ОСАГО были готовы к обязательной продаже электронных полисов с начала нового года, заявил за несколько дней до вступления поправок в силу президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Он также отметил, что 33 страховые компании стали предлагать покупку полисов в электронном виде уже в декабре 2016 года.
Напомним, до 1 января 2017 года продажа электронных полисов ОСАГО было правом, а не обязанностью страховых организаций.
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