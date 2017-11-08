С 1 января никакого повышения тарифов за ЖКУ в Набережных Челнах не будет

Традиционно оно происходит с 1 июля. Об этом напомнила начальник отдела экономического анализа и прогнозирования исполнительного комитета Альфия Романова в ходе пресс-конференции, передает пресс-службв исполкома города.

На 2017 год был установлен предельный индекс повышения в 4,2%, но в итоге рост цен на ЖКУ с 1 июля 2017 составил 3,6%. Рост тарифов на жилищные услуги в 2018 году не превысит 3-4%. Точные цифры платы за ЖКУ на будущий год появятся в декабре после проведения правовой экспертизы в исполнительном комитете и прокуратуре города.