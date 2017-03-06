С 15 апреля тариф для большегрузов с системе «Платон» вырастет в два раза

С 15 апреля тариф за перевозку грузов по дорогам России должен увеличиться вдвое. Дальнобойщики из разных городов страны собираются высказать свое недовольство этим и 27 марта не выходить в рейсы.

Грузоперевозчики таким образом будут требовать полной отмены «Платона».

За последние полтора года именно митинги дальнобойщиков были самой крупной протестной акцией в России. Хотя добиться отмены «Платона» им не удалось, грузоперевозчики все же заставили власть пойти на уступки: снизить штрафы за не оплату сборов и заморозить тарифы, сообщают "Известия". Однако теперь преференции отменяются. С 15 апреля тариф для большегрузов с системе «Платон» вырастет в два раза, с 1,5 до трех рублей за километр.