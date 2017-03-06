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07 марта в 20:13
С 15 апреля тариф для большегрузов с системе «Платон» вырастет в два раза
С 15 апреля тариф для большегрузов с системе «Платон» вырастет в два раза

Дальнобойщики из разных городов РФ собираются высказать свое недовольство и 27 марта не выходить в рейсы. Грузоперевозчики таким образом будут требовать полной отмены «Платона».

07 марта в 20:07
Впервые многодетная семья из Челнов взяла под опеку 79-летнюю бабушку
Впервые многодетная семья из Челнов взяла под опеку 79-летнюю бабушку

Специалисты центра «Доверие» очень рады за пенсионерку: благодаря внедрению в Татарстане пилотного проекта «Приемная семья для пожилого человека», она теперь живет в домашних условиях.

07 марта в 19:57
В Татарстане запущен первый спортивный Интернет-портал
В Татарстане запущен первый спортивный Интернет-портал

На портале будет представлена актуальная информация о 270 спортивных объектах и 170 ДЮСШ, и родители смогут выбрать, в какую из них они хотели бы отдать своих детей.

07 марта в 19:02
УФАС по РТ подало иск о сносе 639 рекламных щитов в Набережных Челнах
УФАС по РТ подало иск о сносе 639 рекламных щитов в Набережных Челнах

Челнинский исполком во исполнение предписания антимонопольного органа начал «проводить» аукционы по 10 рекламных конструкций.

07 марта в 12:17
АСВ рассмотрело вопрос о выполнении ПАО «АК БАРС» Банк обязательств по увеличению капитала
АСВ рассмотрело вопрос о выполнении ПАО «АК БАРС» Банк обязательств по увеличению капитала

Факт увеличения уставного капитала был принят к сведению. Заседание АСВ прошло под председательством Антона Силуанова.

07 марта в 08:35
Роспотребнадзор: в Татарстан пришел птичий грипп
Роспотребнадзор: в Татарстан пришел птичий грипп

В ведомстве отметили, что был зафиксирован падеж птицы в Татарстане, Тыве, Краснодарском крае и Калининградской области, Калмыкии, Воронежской, Астраханской, Ростовской областях.
07 марта в 08:27
1 апреля в РТ стартует двухмесячник по санитарно-экологической уборке территорий
1 апреля в РТ стартует двухмесячник по санитарно-экологической уборке территорий

Анонсируя акцию, министр экологии РТ Фарид Абдулганиев выразил надежду, что ее участниками станут более миллиона жителей республики.
07 марта в 08:08
11 марта в Челнах пройдут сельскохозяйственные ярмарки
11 марта в Челнах пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Ярмарка пройдет по субботним и воскресным дням с 8.00 до 15.00 часов по адресам.

07 марта в 07:59
В Челнах поликлиники и больницы будут работать 8 марта
В Челнах поликлиники и больницы будут работать 8 марта

8 марта дежурство врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики и врачей-педиатров будет организовано с 9.00 до 14.00 в поликлиниках взрослой и детской сети.

06 марта в 16:22
Медведев уменьшил срок перечисления маткапитала
Медведев уменьшил срок перечисления маткапитала

Теперь средства от государства должны перечислить молодым родителям в течение десяти рабочих дней.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 8 от 02 марта, 2017г.
08 марта 2017г. 17:50

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в 20:13
Рубрика: Вечерка On-Line

С 15 апреля тариф для большегрузов с системе «Платон» вырастет в два раза

С 15 апреля тариф для большегрузов с системе «Платон» вырастет в два раза

С 15 апреля тариф за перевозку грузов по дорогам России должен увеличиться вдвое. Дальнобойщики из разных городов страны собираются высказать свое недовольство этим и 27 марта не выходить в рейсы.

Грузоперевозчики таким образом будут требовать полной отмены «Платона».

За  последние полтора года именно митинги дальнобойщиков были самой крупной протестной акцией в России. Хотя добиться отмены «Платона» им не удалось, грузоперевозчики все же заставили власть пойти на уступки: снизить штрафы за не оплату сборов и заморозить тарифы, сообщают "Известия".  Однако теперь преференции отменяются. С 15 апреля тариф для большегрузов с системе «Платон» вырастет в два раза, с 1,5 до трех рублей за километр.

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