С 15 апреля увеличивается тариф системы «Платон»

|24 марта в 14:22
На 4,5% выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди жителей Набережных Челнов в возрасте от 20 до 29 лет в прошлом году. В основном болеют мужчины (70,3%).
|24 марта в 12:19
Основной причиной аварийности на дорогах по-прежнему является человеческий фактор, в том числе и разговор за рулем по мобильному телефону, предупреждают в ГИБДД РТ.
|24 марта в 11:05
Уже бывало, что она пропадала на четыре дня, после чего ее находили на улицах Набережных Челнов. Сама девочка пояснила, что сбегала от одиночества — не хватало внимания родителей.
|24 марта в 10:37
«Подписанным постановлением правительства коэффициент 0,82 заменяется на коэффициент 0,51. Размер платы за километр пути составит 1,91 рубля», – сообщили в кабмине.
|24 марта в 09:22
В республике более чем в четыре раза перевыполнили план по снижению смертности от туберкулеза. В 2016 году в регионе удалось сохранить 38 жизней.
|24 марта в 08:34
Экологи возбудили административное дело. Материалы направлены в комиссию исполкома города.
|24 марта в 08:22
С 1 января 2017 года Федеральной налоговой службе переданы полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное социальное страхование.
|24 марта в 08:17
27 марта в 15:00 в центральной городской библиотеке им. М. Джалиля в Набережных Челнах пройдет школа для онкологических пациентов и их родственников.
|23 марта в 16:50
Водитель передавала «приветы» своим подписчикам и интересовалась, чем они занимаются.
|23 марта в 15:43
Женщина получила ожоги живота, ног и рук. Ее госпитализировали в БСМП.
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