С 25 апреля в Татарстане вводится особый противопожарный режим

С 25 апреля по 15 мая в республике вводится особый противопожарный режим. Как сообщает МЧС РТ, в период его действия будет запрещено сжигание сухой травы и мусора.

Кроме того, во время действия режима недопустимо приготовление пищи на открытом огне (костры, мангалы), использование пиротехнических изделий (1 - 3-го класса опасности) на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.