С 7 по 10 августа в Челнах перекроют движение по улице Низаметдинова

В связи с производством дорожных работ с 7 по 10 августа закрывается движение по ул. Низаметдинова в направлении автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга», сообщает пресс-служба исполкома города.

Закрытие будет производиться в 3 этапа:

1-ый этап: 7 августа - на участке от ул. Железнодорожников до М-7 «Волга»;

2-ой этап: 8, 9 августа - на участке от ул. Х.Такташа до ул. Железнодорожников;

3-ий этап: 10 августа - на участке от пр-та Набережночелнинский до ул. Х.Такташа.