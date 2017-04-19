С начала этого года зарегистрировано 6 несчастных случаев на производстве

Сегодня в мэрии прошло заседание межведомственной комиссии по охране труда.
С начала этого года в городе зарегистрировано 6 несчастных случаев на производстве, из них 2 со смертельным исходом, передает пресс-служба исполкома города.
В прошлом году 2016 году на производстве было травмировано 38 человек. 7 человек получили травмы, несовместимые с жизнью.
Основными причинами травматизма являются неудовлетворительная организация производства работ, нарушение дисциплины труда, неудовлетворительное содержание рабочего места, нарушение технологического процесса, правил дорожного движения.
Каждый несчастный случай детально расследуется, проводятся дополнительные инструктажи и принимаются конкретные меры. Например, на Автомобильном заводе после получения травмы рабочим, модернизировали станок, оснастив его защитным ограждением.
Ринат Абдуллин отметилл, что наступает сезон, когда наблюдается пик строительно-монтажных работ. Как показывает практика, именно в отрасли строительства происходит наибольшее количество несчастных случаев. Ринат Абдуллин поручил повысить уровень контроля в вопросах организации рабочего процесса.
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