С начала года в Челнах алкоголем отравились 10 подростков

За 1 квартал текущего года зарегистрировано 10 случаев отравления алкоголем среди детей и подростков, половина из них среди детей до 14 лет, сообщает челнинский роспотребнадзор.

К слову, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано всего пять случаев.

Анализ отравлений алкоголем и спиртсодержащей продукцией показал, что структура отравлений не изменилась, это отравления этанолом и другими спиртами (в т.ч. суррогатами алкоголя), сообщает ведомство.