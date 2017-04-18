С начала года в Челнах алкоголем отравились 10 подростков

За 1 квартал текущего года зарегистрировано 10 случаев отравления алкоголем среди детей и подростков, половина из них среди детей до 14 лет, сообщает челнинский роспотребнадзор.
К слову, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано всего пять случаев.
Анализ отравлений алкоголем и спиртсодержащей продукцией показал, что структура отравлений не изменилась, это отравления этанолом и другими спиртами (в т.ч. суррогатами алкоголя), сообщает ведомство.
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