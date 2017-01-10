С начала года за медицинской помощью обратились 1016 челнинцев

Первый случай гриппа был зарегистрирован 20 декабря 2016 года. Число обратившихся пациентов за медицинской помощью в 2017 году составило 1016 человек. Такое количество пациентов связано с тем, что грипп начался раньше, чем в прошлом году.
Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции в мэрии города заведующая эпидемиологическим отделом - врач-эпидемиолог ГАУЗ РТ "БСМП" Марина Ходакова, заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ "Набережночелнинская инфекционная больница" Татьяна Аглямова, заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи" Лилия Мустафина и главный специалист-эксперт территориального отделения Управления Роспотребнадзора Наиля Агзамова.
«Грипп в этом году другой, из 112 обследованных пациентов с острыми респираторными заболеваниями выявлено гриппа H3N2 выявлен у 18% - это 21 человек. Клинически грипп H3N2, его в этом году называют «гонконгским», протекает легче, т.е. менее выражены симптомы интоксикации, частота осложнений, нижних дыхательных путей», - сообщила Татьяна Аглямова.
Первыми признаками гриппа являются высокая температура, сильная интоксикация, озноб, головная, мышечная боль и боль в глазных яблоках. Возможно послабление стула и однократная рвота. Опасными являются первые дни заболевания, когда интоксикация максимально выражена. Необходимо в первые два дня заболевание принимать противовирусные препараты.
Отметим, что в городе привитость населения составляет 35%, что создает достаточную иммунную прослойку для предотвращения неблагоприятных исходов.
Со слов Лилия Мустафиной, с 1 по 8 января специалисты «Станции скорой медицинской помощи» выполнили 7621 вызов. «Мы уже были готовы, что в праздничные и выходные дни наблюдается подъем обращаемости. 25 декабря было сформированы 32 бригады, которые оказывали скорую медицинскую помощь населению. На одну бригаду приходилось около 30-32 вызовов», - сказала она. Кроме того, «Скорая помощь» выезжала в места массовых скоплений людей и на праздничные площадки. Отметили, что большинство вызовов были по причине травматизма, инфаркты миокарда и инсульты.
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