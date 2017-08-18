С начала года в Челнах из-за москитных сеток из окна выпало трое детей

Прокуратура города просит родителей более пристально следить за своими детьми в летний период.
"В жаркую погоду возникает необходимость открытия окон и балконных дверей в квартирах, в связи с чем, необходимо усилить внимание за детьми, поскольку отсутствие контроля может повлечь за собой трагические последствия", - сообщается на сайте ведомства. - "Причины выпадения детей от 2 до 5 лет из окон говорят о том, что почти половина случаев происходит из-за порвавшейся или обрушившейся москитной сетки. Москитная сетка не предназначена для больших нагрузок, но с другой стороны, она дает детям ложную уверенность в своей надежности, они наваливаются на нее, как на стекло… и последствия трагичны".
По данным надзорного органа с начала 2017 года в Набережных Челнах пострадало уже 3 ребенка.
В ведомстве просят родителей быть бдительными и не оставлять своих детей без присмотра.
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