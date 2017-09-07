Сабантуй в Париже был устроен за бюджетные деньги

Вход | Регистрация
Курсы валют (07.09.2017):
$57.3387-0.5116 68.4165-0.3617
Погода в Набережных Челнах:
Облачно Пасмурно Дождь
+13° +16° +16°
Ночь
08 сентября		 Утро
08 сентября		 День
08 сентября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
07 сентября в 16:14
В Челнах подорожало школьное питание
В Челнах подорожало школьное питание

Родителям теперь придется ежедневно платить от 47,9 до 83,5 рублей за каждого ребенка-ученика.

07 сентября в 16:03
Власти Татарстана не готовы отменить “абонентскую плату” за детский сад
Власти Татарстана не готовы отменить “абонентскую плату” за детский сад

Это повлечет дополнительные расходы из бюджета, объясняют в правительстве.

07 сентября в 15:32
НЧТС: в Челнах на день раньше возобновили подачу горячей воды
НЧТС: в Челнах на день раньше возобновили подачу горячей воды

С 5 сентября в городе началась заключительная, осенняя опрессовка тепловых сетей.

07 сентября в 14:40
В Татарстане оштрафовали гнавшую самогон пенсионерку
В Татарстане оштрафовали гнавшую самогон пенсионерку

Изъятая жидкость не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья человека и была не пригодна для употребления в пищевых целях.

07 сентября в 14:00
В Челнах мужчина, расчленивший брата жены, получил 9 лет колонии
В Челнах мужчина, расчленивший брата жены, получил 9 лет колонии

Злоумышленник вывозил в лес тело по кусочкам в детской коляске.

07 сентября в 13:25
В Челнах сотрудник салона сотовой связи забрал себе один из телефонов
В Челнах сотрудник салона сотовой связи забрал себе один из телефонов

С предъявленным обвинением мужчина согласился, признал свою вину и раскаялся в содеянном.

07 сентября в 12:38
Из бюджета Челнов заплатят музыкантам, умеющим играть “Марш Мендельсона”, 329 000 рублей
Из бюджета Челнов заплатят музыкантам, умеющим играть “Марш Мендельсона”, 329 000 рублей

ЗАГС объявил тендер на музыкальное сопровождение торжественных бракосочетаний.

07 сентября в 12:17
В Татарстане арестовали стадо из 850 коров
В Татарстане арестовали стадо из 850 коров

По заработной плате, налогам и страховым взносам у сельхозпредприятия образовались долги на сумму 23 миллиона рублей.

07 сентября в 11:09
Пенсионный фонд РТ предупреждает о новом виде мошенничества
Пенсионный фонд РТ предупреждает о новом виде мошенничества

Зафиксированы случаи, когда жертвам звонят, якобы, сотрудники пенсионного фонда с целью выяснить персональные данные людей.

07 сентября в 11:02
«Камский веломарафон» в Челнах пройдет на четырех площадках
«Камский веломарафон» в Челнах пройдет на четырех площадках

Участниками могут стать все желающие независимо от пола и возраста – заезды будут организованы для всех возрастных групп.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

Ложь
Правда

Индекс правды: 50%
Проголосовало: 2

Требуется менеджер

Новости

Выпуск №35 от 06 сентября, 2017г.
07 сентября 2017г. 22:33

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
МЧС по РТ опубликовало видео утилизации найденного боевого снаряда в Челнах
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 09:07
Рубрика: Вечерка On-Line

Сабантуй в Париже был устроен за бюджетные деньги

Сабантуй в Париже был устроен за бюджетные деньги

Сабантуй в Париже, в котором приняли участие 500 казанских чиновников и артистов, был организован Всемирным конгрессом татар. А средства на его проведение выделены из бюджета Казани, в который попали трансфертом из республиканской казны. Это выяснилось на рассмотрении административного дела, возбужденного УФАС по РТ в отношении руководителя исполкома Казани, пишет "Вечерняя Казань".

Напомним, татарский национальный Праздник плуга прошел 25 мая в самом сердце столицы Франции - на Марсовом поле. Для участия в нем представительная делегация из Татарстана зафрахтовала один из самых вместительных пассажирских самолетов в мире - «Боинг 747-400». Организация поездки и самого праздника, как уверяла корреспондента «ВК» вице-мэр Казани Евгения Лодвигова, финансировались «из внебюджетных средств». По неофициальной информации, Сабантуй у подножия Эйфелевой башни обошелся в целом в 19 млн рублей.

Поскольку в открытых источниках информация о тендере на проведение Сабантуя в Париже отсутствовала, лидер регионального отделения Трудовой партии России Иван Климов написал жалобу в УФАС по РТ с просьбой проверить, за чей счет городские власти крепили дружбу народов. Затребовав в исполкоме Казани документы, антимонопольщики установили, что городские чиновники не проводили никаких конкурсных процедур для определения поставщика, чем нарушили закон о контрактной системе в сфере закупок (ч.1 ст. 7.29 КоАП РФ). Соответственно, было возбуждено административное дело на руководителя исполкома Казани Дениса Калинкина.

В первый раз рассмотрение дела было отложено из-за неявки ответчика. На сегодняшнем заседании городские власти представлял начальник отдела правового управления аппарата исполкома Казани Александр Токмаков. Он попросил приобщить к материалам дела пояснительную записку и соглашение между управлением культуры и, как он выразился, «общественной организацией». После этого Токмаков потребовал удалить из зала журналистов.

- Почему возражаете против присутствия СМИ? - поинтересовался врио заместителя руководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов.

- Потому что будут озвучены персональные данные.

- Должностное лицо - это публичный человек, - попытался возразить председательствующий на заседании.

- Будут оглашены паспортные данные, место проживания, которые потом могут быть опубликованы, - настаивал на своем посланец исполкома и таки настоял.

Журналисты, недоумевая, зачем им публиковать домашний адрес Калинкина, потянулись к выходу. Александр Токмаков по окончании заседания, отказался комментировать то, что проходило за закрытыми дверями, бросив на ходу: «Все вопросы - через пресс-службу».

Довольно скуп на подробности оказался и рассказ и самого Алмаза Яфизова. Но все же... Как выяснилось, договор на 10 млн рублей на проведение Сабантуя в Париже, минуя конкурсные процедуры, был заключен между городским управлением культуры и Всемирным конгрессом татар в марте 2017 года. Средства конгрессу были выделены из республиканской казны, но не напрямую, а через бюджет Казани.

Однако в эту сумму не вошла аренда «Боинга». Лайнер фрахтовали у авиакомпании «Россия» на три дня, и по оценкам руководителя интернет- портала Avia.ru Романа Гусарова, с учетом хороших скидок, которые делают на чартеры, стоимость перелета с учетом могла составлять 9- 9,5 млн рублей.

Врио заместителя УФАС по РТ пояснил, что поскольку управление культуры является самостоятельным юридическим лицом, административное дело в отношении Дениса Калинкина прекращено, и теперь за вояж в Париж будет отвечать начальник управления Азат Абзалов. Максимальное наказание, которое ему грозит - штраф в 30 тысяч рублей.

- Я буду продолжать расследование, в частности, подготовлю жалобу по факту аренды «Боинга» без проведения тендера, - заявил в свою очередь «Вечерней Казани» Иван Климов. - Также направлю просьбы проверить законность расходования бюджетных средств в правоохранительные органы и ФСБ. Ведь получается, что за счет налогоплательщиков казанские чиновники отдохнули и повеселились в Париже.

Оцените материал:
  • Понравился: 3
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?

Комментарии:


. 07.09.2017 10:04

Ну и кому, уважаемые налогоплательщики, это надо было? Пора в Могадишо сабантуи устраивать, пусть туда чиновники съездят. Может не вернуться, нам полегче будет.

Ответить
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru