Сабантуй в Париже был устроен за бюджетные деньги

Сабантуй в Париже, в котором приняли участие 500 казанских чиновников и артистов, был организован Всемирным конгрессом татар. А средства на его проведение выделены из бюджета Казани, в который попали трансфертом из республиканской казны. Это выяснилось на рассмотрении административного дела, возбужденного УФАС по РТ в отношении руководителя исполкома Казани, пишет "Вечерняя Казань".

Напомним, татарский национальный Праздник плуга прошел 25 мая в самом сердце столицы Франции - на Марсовом поле. Для участия в нем представительная делегация из Татарстана зафрахтовала один из самых вместительных пассажирских самолетов в мире - «Боинг 747-400». Организация поездки и самого праздника, как уверяла корреспондента «ВК» вице-мэр Казани Евгения Лодвигова, финансировались «из внебюджетных средств». По неофициальной информации, Сабантуй у подножия Эйфелевой башни обошелся в целом в 19 млн рублей.



Поскольку в открытых источниках информация о тендере на проведение Сабантуя в Париже отсутствовала, лидер регионального отделения Трудовой партии России Иван Климов написал жалобу в УФАС по РТ с просьбой проверить, за чей счет городские власти крепили дружбу народов. Затребовав в исполкоме Казани документы, антимонопольщики установили, что городские чиновники не проводили никаких конкурсных процедур для определения поставщика, чем нарушили закон о контрактной системе в сфере закупок (ч.1 ст. 7.29 КоАП РФ). Соответственно, было возбуждено административное дело на руководителя исполкома Казани Дениса Калинкина.



В первый раз рассмотрение дела было отложено из-за неявки ответчика. На сегодняшнем заседании городские власти представлял начальник отдела правового управления аппарата исполкома Казани Александр Токмаков. Он попросил приобщить к материалам дела пояснительную записку и соглашение между управлением культуры и, как он выразился, «общественной организацией». После этого Токмаков потребовал удалить из зала журналистов.



- Почему возражаете против присутствия СМИ? - поинтересовался врио заместителя руководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов.



- Потому что будут озвучены персональные данные.



- Должностное лицо - это публичный человек, - попытался возразить председательствующий на заседании.



- Будут оглашены паспортные данные, место проживания, которые потом могут быть опубликованы, - настаивал на своем посланец исполкома и таки настоял.



Журналисты, недоумевая, зачем им публиковать домашний адрес Калинкина, потянулись к выходу. Александр Токмаков по окончании заседания, отказался комментировать то, что проходило за закрытыми дверями, бросив на ходу: «Все вопросы - через пресс-службу».



Довольно скуп на подробности оказался и рассказ и самого Алмаза Яфизова. Но все же... Как выяснилось, договор на 10 млн рублей на проведение Сабантуя в Париже, минуя конкурсные процедуры, был заключен между городским управлением культуры и Всемирным конгрессом татар в марте 2017 года. Средства конгрессу были выделены из республиканской казны, но не напрямую, а через бюджет Казани.



Однако в эту сумму не вошла аренда «Боинга». Лайнер фрахтовали у авиакомпании «Россия» на три дня, и по оценкам руководителя интернет- портала Avia.ru Романа Гусарова, с учетом хороших скидок, которые делают на чартеры, стоимость перелета с учетом могла составлять 9- 9,5 млн рублей.



Врио заместителя УФАС по РТ пояснил, что поскольку управление культуры является самостоятельным юридическим лицом, административное дело в отношении Дениса Калинкина прекращено, и теперь за вояж в Париж будет отвечать начальник управления Азат Абзалов. Максимальное наказание, которое ему грозит - штраф в 30 тысяч рублей.



- Я буду продолжать расследование, в частности, подготовлю жалобу по факту аренды «Боинга» без проведения тендера, - заявил в свою очередь «Вечерней Казани» Иван Климов. - Также направлю просьбы проверить законность расходования бюджетных средств в правоохранительные органы и ФСБ. Ведь получается, что за счет налогоплательщиков казанские чиновники отдохнули и повеселились в Париже.