Самолет с первыми телами погибших при крушении Ту-154 вылетел в Москву

В Москву из Сочи вылетел самолёт Ил-76, который доставит в столицу на опознание тела десяти погибших. Об этом сообщило Министерство обороны России, сообщают СМИ.

— Самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы десятью телами и 86 авиафрагментами вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111-го Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России, — пояснили в МО РФ.

На данный момент в поисковой операции остальных погибших участвуют более 3 тыс. человек, 32 судна и катера, включая и поисковые, а также 109 водолазов, передает «Интерфакс».