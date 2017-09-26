Билеты на казанский матч сборных России и Ирана поступили в продажу. Самый дешевый обойдется в 300 рублей, самый дорогой – в 700 рублей, говорится на сайте официального билетного оператора. Товарищеский матч Россия – Иран состоится 10 октября (вторник) на «Казань-Арене». Игра начнется в 19:00. Обе команды примут участие в чемпионате мира, который пройдет в России в 2018 году, пишет портал e-Kazan.ru.
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|25 сентября в 16:44
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|25 сентября в 15:47
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На место происшествия съехались все оперативные службы города.
|25 сентября в 13:16
В РТ пациентка психинтерната перед обедом задушила свою соседку
В Зеленодольском интернате было обнаружено тело 79-летней пациентки. Вскрытие показало, что пенсионерку в психоневрологическом отделении сначала избили, а потом задушили.
|25 сентября в 12:45
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|25 сентября в 11:45
Наиль Магдеев представит в Москве план ремонта Хлебного проезда
Протяженность участка, который необходимо отремонтировать, более 1,5 км.
|25 сентября в 11:36
Татарстан вошел в десятку самых криминальных регионов
Нас обошли в антирейтинге Башкортостан, Москва, Краснодарский край и Челябинская область.
|25 сентября в 10:53
Рустам Минниханов: “Если дома общения не будет, сохранить язык очень сложно”
Эту тему глава Татарстана затронул во время своего разговора с представителями татарской диаспоры Узбекистана.
|25 сентября в 09:37
Спасатели несколько раз выезжали на поиски челнинцев, заблудившихся в лесу
Мужчины в разное время отправились за грибами, но потеряли ориентир на местности и заблудились.
|25 сентября в 09:00
Самый дешевый билет на матч Россия – Иран в Казани можно купить за 300 рублей
Товарищеский матч состоится 10 октября (вторник) на «Казань-Арене». Игра начнется в 19:00.
|25 сентября в 08:47
Мэр наградил полицейского, который спас утопающего ребенка в Челнах
Старший сержант полиции, нырнув в воду, вытащил со дна и оказал первую помощь ребенку.
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Правдомер
-
Олег МатвейчевПолитолог
-
07 сентября, 2017
Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть".
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