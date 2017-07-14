Самым аварийным днем в Челнах стал понедельник

Самым аварийным днем признан понедельник. По данным ГИБДД Набережных Челнов, на первый день недели приходится 17,5% всех ДТП, в которых погиб один человек и 59 были ранены. Таковы итоги за первые шесть месяцев 2017 года.

На втором месте по концентрации ДТП - пятница. В этот день в городе случилось 42 дорожных происшествия, в которых погибли три человека, ранено - 43.

Стоит отметить, что 23% от всех дорожно-транспортных происшествий случается с 15 до 18 часов.