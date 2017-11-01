Санитарный вертолет забрал из КДМЦ Челнов первого ребенка

В Челнах с вертолетной площадки для оказания экстренной медицинской помощи забрали первого ребенка.
Мальчику из Мамадышского района потребовалась госпитализация в ДРКБ Казани. Как стало известно «ВЧ», у ребенка кровотечение внутренних органов, поэтому доставить его в столицу республики на «скорой» было невозможно.
Стоит отметить, что ребенка сопровождают врачи Камского детского медицинского центра.
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