Сбербанк опроверг информацию о выброшенных чеках в подъезде жилого дома в Челнах

Сбербанк опроверг выбрасывание чеков с конфиденциальной информацией в подъезде жилого дома в Челнах. Напомним, об этом рассказал анонимный житель города на портале "Народный контроль".

- По этому факту проводится внутреннее расследование. На данный момент удалось выяснить, что чеки, оказавшиеся на территории жилого дома, не содержат никакой конфиденциальной информации, - сообщил "Вечерним Челнам" представитель Сбербанка. - В основной массе, это талоны электронной очереди. Офис Сбербанка расположен в этом же доме. Утилизацией мусора занимается клининговая компания. В настоящее время сотрудники службы безопасности Банка проверяют записи камер видеонаблюдения, расположенных в клиентском зале, зоне 24 и на фасаде ВСП с целью расследования причин данного инцидента. Мусор с территории подъезда ликвидирован.