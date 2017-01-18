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18 января в 10:04
Клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка» проведут митинг
Клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка» проведут митинг

Они будут требовать санации их умирающих банков. Организаторы надеются собрать не менее 1 000 человек

18 января в 09:19
График уборки снега в Челнах на 18 января
График уборки снега в Челнах на 18 января

Исполнительный комитет обращается к автовладельцам с просьбой следить за объявлениями об уборке дорог и отгонять машины.

17 января в 17:57
Следком начал проверку по факту гибели 9-классника в Челнах
Следком начал проверку по факту гибели 9-классника в Челнах

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.

17 января в 14:10
В Челнах введен карантинный режим
В Челнах введен карантинный режим

Речи о закрытии школ и приостановление учебного процесса пока не идет.

17 января в 12:43
Сбербанк опроверг информацию о выброшенных чеках в подъезде жилого дома в Челнах
Сбербанк опроверг информацию о выброшенных чеках в подъезде жилого дома в Челнах

В настоящее время сотрудники службы безопасности проверяют записи камер видеонаблюдения с целью расследования причин данного инцидента.

17 января в 11:21
В Челнах с 16-этажного дома сбросился девятиклассник
В Челнах с 16-этажного дома сбросился девятиклассник

По словам очевидцев, это произошло в 47 микрорайоне Нового города.

17 января в 10:32
В Татарстане задержали подростков на угнанной иномарке (ВИДЕО)

Чтобы остановить несовершеннолетних нарушителей, автоинспекторы выставили фуру, которая перегородила трассу.

17 января в 08:25
Исполком Челнов опубликовал очередной график уборки дорог
Исполком Челнов опубликовал очередной график уборки дорог

В городе для очистки дорог от снега привлекли 141 единицу техники: снегопогрузчики, гусеничный трактор, грейдера, фронтальные погрузчики, КАМАЗы для вывоза снега.

17 января в 08:22
В Татарстане началась эпидемия ОРВИ
В Татарстане началась эпидемия ОРВИ

Роспотребнадзор по РТ сообщает о начале эпидемии острых респираторных вирусных инфекций в республике: показатель заболеваемости выше эпидемического порога на 62,1%.

17 января в 08:18
914 камер следят за безопасностью в Челнах
914 камер следят за безопасностью в Челнах

Они установлены на домах и объектах социально-культурного назначения, чтобы обеспечивать видеонаблюдение за домом, парковкой, детской площадкой, двором.


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Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск №2 от 18 января, 2017г.
18 января 2017г. 10:08

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В Татарстане задержали подростков на угнанной иномарке (ВИДЕО)
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в 12:43
Рубрика: Вечерка On-Line

Сбербанк опроверг информацию о выброшенных чеках в подъезде жилого дома в Челнах

Сбербанк опроверг информацию о выброшенных чеках в подъезде жилого дома в Челнах

Сбербанк опроверг выбрасывание чеков с конфиденциальной информацией в подъезде жилого дома в Челнах. Напомним, об этом рассказал анонимный житель города на портале "Народный контроль". 

- По этому факту проводится внутреннее расследование. На данный момент удалось выяснить, что чеки, оказавшиеся на территории жилого дома, не содержат никакой конфиденциальной информации, - сообщил "Вечерним Челнам" представитель Сбербанка. - В основной массе, это талоны электронной очереди. Офис Сбербанка расположен в этом же доме. Утилизацией мусора занимается клининговая компания. В настоящее время сотрудники службы безопасности Банка проверяют записи камер видеонаблюдения, расположенных в клиентском зале, зоне 24 и на фасаде ВСП с целью расследования причин данного инцидента. Мусор с территории подъезда ликвидирован.

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