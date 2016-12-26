Сбитого машиной 6-летнего ребенка из Челнов в тяжелом состоянии доставили в Казань

ДТП случилось 24 декабря в 16:10 на улице Сергея Титова. 27-летний водитель автомобиля "ВАЗ-219010" проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 6-летнего мальчика, который переходил дорогу с сестрой по пешеходному переходу.

С переломом основания черепа ребенка сначала доставили в БСМП, а затем он был перевезен столицу Татарстана в республиканскую клиническую больницу.